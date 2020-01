Juan Manuel Cortés de Suelta la Sopa avanza en su recuperación

View this post on Instagram

@juanmaconfiesa 👉 “Tan sólo dos días después de una cirugía tan delicada, mi recuperación marcha tan bien, que aquí en el hospital están asombrados. Me queda claro que cuando nos enfrentamos a un desafío con mente positiva y certeza absoluta en Dios… Y nos alejamos de la ansiedad, los miedos, las preocupaciones… ¡Todo sale mucho mejor!”