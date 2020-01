Ineficiencia administrativa: Guido Rodríguez, el peor negocio del América

El mejor jugador de la Liga MX se irá a Europa -literalmente- por lo que el Betis quiera pagar

La salida de Guido Rodríguez del América ha levantado demasiada tierra alrededor. No solamente es una baja deportiva sensible, la más sensible probablemente para el equipo de Coapa, pero también ha revelado una enorme ineptitud administrativa de parte de su director deportivo.

Santiago Baños cometió el peor pecado para un directivo de esta envergadura: no renovó a tiempo su jugador estrella.

Guido Rodríguez es un jugador que lleva demasiado tiempo brillando en México a una edad notablemente joven como para no tenerlo ‘blindado’ y evitar su salida a toda costa o asegurar una fortuna a cambio, es simplemente inexplicable que a seis meses del vencimiento de su contrato el América vaya a tener que tomar lo que quiera el Betis, un equipo de segunda línea en España.

Un jugador de 25 años, seleccionado nacional con Argentina y con un profesionalismo que raya en la excelencia se va a ir del América por unos 7 millones de dólares cuando originalmente pedía 20 y eso, si el Betis anda de buenas porque si no, se puede ir gratis al final de la temporada.

Guido Rodriguez fue vendido por las Águilas al Betis en aprox USD 6,5M y retiene un 20% de los derechos económicos del jugador.

Hizo todas sus inferiores en River y salió a los 21 años.

El club de Nuñez recibirá el 5% en concepto de mecanismo de solidaridad. USD 300mil aprox. pic.twitter.com/FZNBFjuM9N — Fabian De Cesare (@FabianDeCesare) January 10, 2020

Desde luego que eso sería el cierre perfecto para la pesadilla de Baños, que se fuera sin ingresar ni un dolar a las arcas americanistas.

El fútbol no solo se juega en la cancha, los altos ejecutivos juegan sus propios partidos y en este, está perdiendo el América y por goleada.