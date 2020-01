¿Existe rivalidad entre Salma Hayek y Thalía?

View this post on Instagram

@Maluma divirtiéndose junto a algunos famosos en la #Metgala2019 😍❤ . . . #maluma #thalia #tommymottola #salmahayek #gwenstefani #jeremyscott #katyperry #moschino #metgala #bellahadid #frenchmontana #denek #violetchachki #carlynecerfdedudzeele #stellamaxwell #mrssarah #sarahcatherinepaulson #malumababy #latinos #reggaeton