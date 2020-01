Flor Amargo denuncia que autoridades de Guadalajara la despojaron de sus instrumentos

La artista relató que cuando terminó de tocar y comenzó a platicar con sus seguidores, llegaron funcionarios del ayuntamiento y policías

Ciudad de México – La cantante Flor Amargo denunció a través de un video en sus redes sociales que funcionarios del ayuntamiento de Guadalajara la agredieron y se llevaron sus instrumentos.

La artista relató que cuando terminó de tocar y comenzó a platicar con sus seguidores, llegaron trabajadores del ayuntamiento y policías para despojarla de sus instrumentos.

“Si no nos van a proteger, si no nos van a dar seguridad, al menos que nos abran un camino para el arte porque no saben que un artista urbano a veces salva vidas”, apuntó Flor Amargo.

Con la voz entrecortada, la cantante lamentó la inseguridad que hay en el país y agradeció a las personas que se unieron para defenderla.

Asimismo hizo un llamado a la sociedad para voltear a ver a los artistas urbanos, y, a ellos, les aconsejó que “no se detengan”.

“Hago un llamado a los artistas urbanos a que no se detengan. Me ha tocado ver cómo encierran a muchos artistas urbanos, los llevan a los separos como si fueran delincuentes… Y hoy más que nunca soy artista callejero y no voy a descansar hasta que el arte urbano sea considerado una profesión, una digna profesión”, sostuvo.