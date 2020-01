Hace 800,000 años, un meteorito se estrelló contra la Tierra; científicos acaban de encontrar el cráter

Foto: Foto: Ben Davies/LightRocket via Getty Images

Hace aproximadamente 790,000 años, un meteorito se estrelló contra la Tierra con tanta fuerza que la explosión cubrió aproximadamente el 10% del planeta con brillantes trozos negros de escombros rocosos.

Conocidas como tectitas, estas gotas vidriosas de roca terrestre derretida se esparcieron desde Indochina hasta la Antártida oriental y desde el Océano Índico hasta el Pacífico occidental. Durante más de un siglo, los científicos buscaron evidencia del impacto que creó estas manchas sin hueso. Pero la ubicación del cráter eludió la detección, hasta ahora.

El análisis geoquímico y las lecturas de gravedad locales les dijeron a los investigadores que el cráter se encontraba en el sur de Laos en la meseta de Bolaven. El antiguo impacto se ocultó bajo un campo de lava volcánica enfriada que abarca casi 2,000 millas cuadradas, informaron los científicos en un nuevo estudio.

Cuando un meteorito golpea la Tierra, las rocas terrestres en el sitio de impacto pueden licuarse por el intenso calor y luego enfriarse en tectitas vítreas, según el Museo de Historia de la Tierra de la Escuela Jackson en la Universidad de Texas. Los científicos pueden observar la abundancia y la ubicación de las tectitas para ayudar a localizar un impacto, incluso si el cráter original se erosiona u oculta, escribieron los autores del estudio. En este caso, en el que había muchas tectitas, entonces, ¿dónde estaba el cráter?

Se cree que la fuerza del impacto creó un borde que mide más de 300 pies de altura, según el estudio. Las tectitas del impacto fueron más grandes y abundantes en la parte oriental del centro de Indochina, pero debido a que las tectitas estaban tan extendidas, las estimaciones previas del tamaño del cráter oscilaban entre 9 millas (14.4 kilómetros) de diámetro y 186 millas (299.3 kilómetros), y la posición precisa de la característica seguía siendo incierta. a pesar de que los científicos pasaron décadas buscando.

Para el nuevo estudio, los investigadores primero investigaron varios prometedores candidatos a cráteres erosionados en el sur de China, el norte de Camboya y el centro de Laos, pero pronto descartaron esos puntos. En todos los casos, las características sospechosas de cráter resultaron ser mucho más antiguas y, en cambio, se identificaron como erosión en rocas que datan de la era mesozoica, hace unos 252 millones de años y hace unos 66 millones de años.

¿Fue enterrado el cráter? En la meseta Bolaven de Laos, los científicos encontraron un sitio donde los campos de lava volcánica podrían tener signos ocultos de un impacto de meteorito más antiguo. En una región que los investigadores identificaron como un lugar probable para un cráter, la mayoría de los flujos de lava también estaban en el rango de edad correcto: entre 51,000 y 780,000 años.

Los autores del estudio observaron debajo de la superficie de la lava tomando lecturas de gravedad en más de 400 ubicaciones. Su mapa de gravedad resultante mostró un área “de particular interés” con una anomalía gravitacional, una zona subsuperficial menos densa que la roca volcánica que la rodea. Según el estudio, sus mediciones insinuaron un “cráter alargado” elíptico de aproximadamente 300 pies de espesor, aproximadamente 8 millas de ancho y 11 millas de largo.

En conjunto, todas estas pistas sugirieron que “esta gruesa pila de rocas volcánicas realmente entierra el sitio del impacto”, escribieron los científicos.

Los hallazgos se publicaron en línea el 30 de diciembre en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.