El mensaje de Luis Fonsi que deja a sus fans preocupados

Te contamos la verdad de lo que está viviendo

Luis Fonsi sorprendió en la mañana del domingo 12 de enero publicando un post en su cuenta de Instagram donde, no solo habla de su tristeza y preocupación por todo lo que está sucediendo con sus compatriotas en Puerto Rico, sino que además confiesa que está atravesando por una difícil situación personal.

“Ha sido un comienzo a este 2020 lleno de retos y pruebas. Situaciones difíciles a nivel personal y todo el dolor que está atravesando mis hermanos Boricuas. Estos son los momentos donde uno tiene que llenarse de fuerza, de Fé y simplemente echar pa’ lante. Va a ser un gran año, vamos a estar bien y vamos a salir de esto. Recuerden que el mundo pertenece a los optimistas. Yo no me voy a dar por vencido, y tú? Let’s go!!! #DesahogoDominguistico”.

A una semana de comenzar una nueva temporada de ‘La Voz USA’, Fonsi, quien es una de las figuras más queridas del ambiente artístico, muy pocas veces hace este tipo de confesiones personales, y preocupó con este desahogo dominguístico como lo llama él.

Lejos de toda especulación y más bien en un intento de que no se corra un rumor incierto, investigando a cerca de su situación personal y pudimos confirmar que su suegro, padre de su esposa, Agueda López, falleció el 1 de enero, algo que tiene a toda la familia de luto y tratando de pasar este triste momento lo más unidos posibles.

Desde aquí le mandamos nuestras condolencias y paz a toda la familia.