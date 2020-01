Mira por qué la emoción de Adrián Lastra te conmoverá

Hoy debutará en la pista de 'Mira Quién Baila All Stars' y esto confesó

Este domingo 12 es un gran día para Adrián Lastra, no solo marcará su debut en la pista de ‘Mira Quién Baila All Stars’, sino que será el inicio oficial de su carrera en la televisión en Estados Unidos, y eso lo tiene feliz y emocionado.

Quien se diera a conocer en el mundo entero por su personaje de Pedro Infante en la serie española ‘Velvet’, es uno de los famosos concursantes del reality de los domingos a las 8/7 Pm Centro de Univision junto a Fanny Lu, Adriel Favela, El Bebeto, Brea Frank, Kiara Liz y Kimberly Dos Ramos y Sofía Castro.

A horas de comenzar, el actor español volcó toda su emoción en su cuenta de Instagram con estas palabras que no solo te harán sentir de inmediato lo mismo que él sino que también te conmoverán:

“Hoy es un gran día para mi…. nunca había sentido los nervios que estoy teniendo… hoy me estreno en @miraquienbaila emitido por @univision en Estado Unidos… estoy feliz, orgulloso de mi mismo, orgulloso de haber cogido el volante de mi vida casi por primera vez… Enfrentar un reto y una disciplina como el baile es una preciosidad!!

Gracias a todo el equipo maravilloso de Univisión y #miraquienbaila por hacer las cosas tan bien y fáciles! Gracias a @rondenepr y @jenniferjnieman por apoyarme y ayudarme tantísimo!! Gracias a ese equipo de baile tan brutal que tanto no están ayudando!! Gracias a los compañeros tan bonitos que estoy conociendo! Y sobre todo gracias apoyo que estoy teniendo desde España y toda la parte de America! Gracias a la vida por dejarme ser feliz!! Pase lo que pase en esta etapa yo ya HE GANADO por todo lo que estoy gozando y aprendiendo! GRACIAS GRACIAS Y GRACIAS!! Hace mucho tiempo que no lo digo pero esto sí que si es… #pamiscojones 💪🏼!!! #teamadrian ❤️”.

En la entrevista exclusiva que le hicimos hace unas semanas, Lastra nos confesó que aunque ama el baile, y se le da bien, sabe que es mucho lo que le toca aprender, pero llegó a ‘América’, como dice él, para superar todas las pruebas, ser una ‘esponja’ y sobre todo disfrutárselo.

REVIVE AQUÍ LA ENTREVISTA QUE LE HICIMOS:

