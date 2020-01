En enero, ¡pon la salud del cuello uterino primero!

Planned Parenthood of Greater New York comienza el año diciendo a todas las latinas que en enero la salud del cuello uterino es lo primero. Enero es el mes de concientización sobre la salud del cuello uterino. Es un buen momento para programar una cita con su médico, pregunte si es hora de su prueba de Papanicolaou y, por lo tanto, detectar o prevenir el cáncer cervical.

Cualquier persona con cuello uterino puede contraer cáncer cervical.

Cada año, se diagnostican alrededor de 840 casos de cáncer cervical en Nueva York. Es por eso que Planned Parenthood of Greater New York quiere recordarles a las latinas que su bienestar no puede quedar fuera.

El cáncer de cuello uterino es causado por ciertos tipos de VPH, o virus del papiloma humano, la infección de transmisión sexual más común. En la mayoría de los casos, el VPH es inofensivo y se deja solo, pero los VPH de alto riesgo a veces causan cáncer cervical. Cualquier persona entre 9 y 45 años puede beneficiarse de la vacuna. Los tratamientos disponibles en algunos de los centros de salud de Planned Parenthood también pueden causar que el VPH de alto riesgo no se convierta en cáncer cervical.

Las recomendaciones actuales de Planned Parenthood of Greater New York para las pruebas de detección del cáncer cervical son:

Prueba de Papanicolaou inicial a los 21 años;

Prueba de Papanicolaou cada tres años entre 21-29 años;

Prueba de Papanicolaou o prueba de VPH cada tres años, o ambas pruebas cada cinco años entre 30-64 años;

Las pruebas de detección o chequeos más frecuentes después de 65 años para ciertas personas con mayor riesgo, según lo determine su médico o enfermera.

Obtenga más información o programe una cita en ppgreaterny.org.

-Ila Dayananda es Chief Medical Officer de Planned Parenthood of Greater New York