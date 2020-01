La prima de Shakira ahora mueve sus caderas con mucho ritmo, en un vestido blanco que remarca su retaguardia

View this post on Instagram

La clave de una vida feliz: déjate sorprender! Planea y proyéctate pero deja que la vida haga su parte. Maneja tus expectativas porque son precisamente ellas las que te van a alejar de la felicidad! Recuerda que “Las expectativas reducen la felicidad” Ah! Y feliz domingo 😂#HappinessIsTheWay #SundayMotivation • 📸 @cleal91 😍🙏🏼 Vestido @mariano.inc 💄 @vanecarrenomakeup @edwinbeltranmakeup