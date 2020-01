“Necesita apoyo y ayuda”: Memo Ochoa pide ser prudente sobre el dopaje del Pocho Guzmán

Memo recordó su caso de dopaje y pidió el apoyo para el Pocho

A mediados del 2011, Guillermo Ochoa y otros jugadores de la Selección Nacional Mexicana, dieron positivo en una prueba antidopaje por consumir clembuterol, una sustancia comúnmente utilizada en la carne de res y de pollo para consumo humano, con el fin de aumentar el peso de los animales. Tras una serie de investigaciones, se llegó a la conclusión de que los jugadores no tuvieron intención de consumir dicha sustancia y el caso quedó cerrado.

Este fin de semana, nueve años después, el tema del doping ha vuelto a sonar en la Liga MX con el dopaje de Víctor ‘Pocho’ Guzmán, jugador que ha sido inhabilitado para jugar futbol mientras se llega a una resolución de su caso.

Este martes, en un evento público, Guillermo Ochoa habló un poco del dopaje que vivió hace nueve años y mencionó que hay que ser prudentes con la situación del Pocho Guzmán porque el jugador necesita apoyo y ayuda.

🎥 #VIDEO: Memo Ochoa dice que lo que necesita Víctor Guzmán es apoyo y ayuda luego de que la #LigaMx lo inhabilitara por dopaje pic.twitter.com/UzfKsQoDtc — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 14, 2020

“Yo pasé por un tema similar, no igual. Me gustaría ser prudente, yo sé por lo que está pasando él y en este momento lo que él necesita es apoyo, ayuda y nada más. El tema a profundidad lo desconozco y prefiero no opinar del tema si no sé qué pasa”, afirmó el portero del América.