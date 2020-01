El fin de las selfies

Aumentan los casos de accidentes, en algunos casos mortales, por hacerse selfies

Al principio de su existencia nos acostumbramos rápido a que todo el mundo se hiciera una selfie. No importaba el lugar ni el motivo, ni si molestaba a otros o a nosotros mismos en ese instante.

Pronto nos pareció normal ver a personas posar de forma ridícula delante de un cuadro en un museo, cuando ni siquiera se tomó la molestia de mirar porque está lo que importa es hacerse la foto.

Es imposible navegar por las redes sociales sin encontrar este tipo imágenes. Desde celebridades, personajes famosos y conocidos, seres queridos y amigos, todos tienen selfies.

Pero parece que el fenómeno está llegando a su fin.

Uno de los motivos no es otro que el aumento de accidentes que se producen mientras personas se intentan tomar una selfie. Este tipo de fotos son comunes en lugares atípicos, por no decir peligrosos. Un acantilado, un puente, un mirador o una roca en el mar. A la gente no le importa y arriesga su vida.

Cada poco se dan casos de personas que pierden la vida por tomarse una foto, sucede cada vez con más frecuencia.

Antes de querer tomarte una foto piensa si realmente merece la pena. Si tu vida corre peligro o cómo quieres recordar ese momento. ¿No es mejor vivirlo en persona que a través de una pantalla?