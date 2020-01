Las revelaciones de Aracely Arámbula: Quiere un hombre que baile a su ritmo

La actriz quiere una mezcla entre Carlos Ponce y David Zepeda, desde sus personajes en La Doña 2 de Telemundo

Aracely Arámbula asegura que con los años se ha vuelto cada vez más exigente a la hora de compartir su vida con un hombre; por eso, aunado a varias cualidades de los personajes masculinos de la nueva temporada de “La Doña” (Telemundo), que estrena esta semana en Estados Unidos, la actriz pide otras muchas cualidades, entre ellas, complacer sus gustos excéntricos, más excéntricos que los de la propia “Altagracia”.

De la personalidad de los hombres de “La Doña”, ¿con qué se quedaría Aracely Arámbula?

De “León Contreras” (Carlos Ponce) me gusta que es un personaje muy recto, humano. Y el otro personaje, “Navarrete” (David Zepeda), pues es que “Navarrete” es tremendo, pero pues es un buen amante, entonces mezclaría ahí las dos cosas.

Puestos a pedir, ¿qué más pedirías en un hombre?

¡Ay!, es que cuando hay que pedir por un hombre hay que pedirlo bien, pediría muchas cosas. Cada año que pasamos se vuelve uno más “picky” en ese asunto, entonces yo lo pediría… Tiene que ser un hombre, primero que nada, sí, honesto, no me gustan las mentiras, no me gustan las traiciones. Me gustaría que fuera un hombre autosuficiente, seguro, que no le afecte que yo tenga éxito, que salga en la televisión. Y segundo, soy de gustos excéntricos, (risas) ¡Soy de gustos más excéntricos que “Altagracia”!

“Pero lo principal es que conviva con mis hijos, de la manera más amorosa, natural y linda, más cariñoso, pero la verdad no es fácil, porque tengo cosas que hago como mamá y otras como artista. Muchas cosas que organizar, entonces es como entrar al ritmo que tenemos, tendría que bailar a mi ritmo, (risas), en pocas palabras, así que “mejor sola, que mal acompañada”.

¿Hay candidatos?

Sí, claro, siempre hay candidatos, gracias a Dios, siempre hay candidatos.