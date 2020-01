La rivalidad entre Gaby Espino y Edith González que tal vez desconocías

View this post on Instagram

Mi ángel te extraño mucho #edithgonzalez ! Que bella fotografía ❤️ => #repost @soymichblanco ・・・ @soymichblanco 📸 #tbt @edithgonzalezmx1 #televisasanangel #pasillos #mundodefieras #azteca #mundodefieras #actrizmexicana #teatro #cine #television #activista #aventurera #salome #elenatejero #losricostambienlloran #montecalvario #camaleones #doñabarbara . #edithgonzález . . A la memoria de una gran primera actriz #edithgonzalez Buen viaje hacia La Luz. Descanse en Paz nuestra Güera Salomé 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼