¿Se acabó Rutila Casillas? Carmen Aub sorprende con tremendo cambio de look 

View this post on Instagram

El primer día del resto de mi vida…. Hoy, hace 10 años comencé a vivir la aventura que tanto soñé desde niña! Después de estudiar, de escuchar muchas veces el “No”, de llorar, levantarme, querer darme por vencida, tener que ir en mi hora de comida en la cafetería donde entonces trabajaba para poder llegar corriendo a un nuevo casting, de tratar de entender cómo funcionaba esta carrera, hoy hace 10 años tuve mi primer llamado como “Flor Cáceres” en “Donde esta Elisa?”. La perseverancia valió la pena!! 10 años después, después de jornadas de trabajo MUY pesadas, después de ser nómada, después de sacrificar momentos, de seguir viviendo frustraciones, de vencer (y seguir trabajando) inseguridades, de seguirme preparando, de críticas, premios, escándalos, risas, puedo decir que lo haría todo otra vez! Y lo único que cambiaría sería disfrutar aún más cada etapa! No permitir que el modo robot me gane, no dar por sentado algo y vivirlo al 100. Siempre se habla de lo difícil que es este medio, de las envidias, de las cosas malas pero también puedo decir que algunas de las personas más bonitas que conozco y admiro, que grandes amistades que hasta hoy conservo, han salido de este medio. GRACIAS a las personas que me siguen, las que me han visto crecer, las que me han conocido en Telemundo, Televisa, MTV o Fox, en el cine, la TV o el teatro, gracias a los que aún no conozco, a los que han creído en mi, a los que han sido mi motor, a los que me ha costado ganarme su corazón, a los que me han dejado crecer como persona por sus críticas, a los que me han vuelto mas fuerte, a los que me aún no conocen mi trabajo, a mis profesores, compañeros, técnicos, maquillistas, peinado, todos los que me han ayudado a crear cada personaje, con los que comparto el día a día en el set y me hacen reír incluso cuando estoy cansada, triste, con hambre o lo que sea! Gracias a mi familia que nunca me dejo vencerme y que hasta el día de hoy se emocionan como si fuera el día 1, que cada que tengo que decir adiós lloran conmigo y me recuerdan que vale la pena. A @joebonillaoficial por guiarme, regañarme y quererme desde casi el principio. Sin mas (xq no entra en el caption) GRACIAS vida! Vamos X+