A JJ Macías le molestó que un comentarista lo haya relacionado con el agresor de Salvador Cabañas

El delantero pidió que se le quite la connotación negativa a su apodo

El delantero de las Chivas José Juan Macías levantó la voz e hizo un llamado a la prensa para que no vuelvan a relacionarlo con el “JJ”, agresor del paraguayo Salvador Cabañas en aquel incidente que tuvo en un bar de la Ciudad de México en el 2010.

El sábado pasado, un narrador de Multimedios hizo un comentario que no fue del agrado de muchos, ya que después de que Macías anotó un gol ante FC Juárez dijo: “Disparó el J.J. y no a Salvador Cabañas, sino José Juan Macías este refuerzo de lujo que tienen las Chivas y que vuelve por la puerta de enfrente”.

¿Recuerdan al estúpido que se aventó la chistosada de "Un error que prácticamente se puede considerar como un feminicidio;la deja muerta ahí en el área" El día de ayer nos regaló otra estupidez igual o mayor.

"Disparó el JJ y no a Salvador Cabañas"🤦‍♂️ ¿A qué juegas Multimedios? pic.twitter.com/yZkEkniRJl — Los Expulsados (@losexpulsados) January 13, 2020

Esto no le causó gracia al atacante rojiblanco y mediante su cuenta de Twitter pidió que su nombre no se use para recordar el lamentable hecho y que se le quite la connotación negativa.

“Estimados amigos de la prensa. Antes que nada un saludo para todos. La semana pasada, un narrador hizo un comentario un tanto desafortunado al narrar un gol mío. Yo tengo un enorme respeto a Salvador Cabañas y lo que le pasó es un pasaje sumamente negro de nuestro futbol y nuestro país. Por eso les pido de la manera más atenta que no se relacione mi nombre con este terrible incidente, vamos a quitarle esa connotación negativa al “JJ”, y démosle un sentido positivo a ese apodo, que primeramente dios, cuando se diga “JJ”, se piense en futbol y en goles y no en ese horrible acontecimiento. Mil gracias por entenderlo y les mando un muy fuerte abrazo a todos”.

Por lo pronto, las Chivas enfrentarán el próximo sábado al Pachuca dentro de la jornada 2 del Clausura 2020 en el Estadio Hidalgo, donde se espera que el delantero sea nuevamente titular.