Quedó atrapado en un gimnasio 24 horas y lo que hizo te hará reír, ¡ya es viral!

La compañía cambió su horario y no todos los cliente eran conscientes de ello

Después de entrenar duro un gimnasio, Dan Hill quedó atrapado dentro el sábado por la noche.

Confundido, ya que el gimnasio se supone que permanece abierto las 24 horas, Hill le contó a KTVX que no quería abrir la puerta porque sabía que sonarían las alarmas de seguridad y los policías podrían pensar que entró de forma ilegal.

Sin saber qué hacer, decidió consultar a amigos y familiares. Hill dijo que algunos le dijeron que se fuera, otros que llamaran al 911 y su esposa le dijo que “encontrara un lugar cómodo para dormir”.

Mientras tanto, para pasar el rato, decidió compartir en redes sociales lo que le había sucedido.

“Estoy literalmente encerrado en 24 Hour Fitness en este momento. Cerraron las puertas y se fueron a casa mientras yo nadaba en la piscina. ¿El nombre no quiere decir que están abiertos las 24 horas?”.

Al principio la situación le pareció divertida, como la película Solo en casa, pero en un gimnasio. Luego pasaron las horas y menos mal que fue liberado gracias a la policía.

Su historia consiguió más de 11,000 “me gusta” y casi 5,000 comentarios. Hill afirma que no sabía que su experiencia se volvería viral. Pero dijo que es un recuerdo divertido que no olvidará jamás.

Y en cuanto al gimnasio, un gerente le mostró a KTVX un letrero en la puerta que indica que está abierto de lunes a domingo de 4 a.m. a medianoche.

La compañía cambió su horario el 2 de diciembre, en ubicaciones específicas en todo el país.

24 Hour Fitness publicó esta declaración:

En nombre de 24 Hour Fitness, nos disculpamos con el Sr. Hill y la desafortunada experiencia que tuvo en el club 24 Hour Fitness Sandy, 10365 South 1300 East, cuando quedó encerrado el sábado por la noche. Recientemente, tomamos la decisión de cerrar algunos clubes en las horas de la noche de 12:00 a 4:00 a.m. debido al bajo uso, entre otros factores. Al hacerlo, hemos estado ayudando a los miembros a ubicar clubes cercanos que están abiertos durante las horas de la noche. Claramente no hicimos un buen trabajo en nuestros procedimientos de cierre para este club y reforzaremos los procedimientos para que este incidente no ocurra en el futuro. Continuamos comprometidos a brindar a nuestros miembros e invitados la mejor experiencia física posible a un excelente precio