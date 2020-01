Ciudadanos entran a la fuerza a almacén de suministros en Puerto Rico acumulados desde el huracán María

Los artículos de primera necesidad llevan allí desde hace dos años cuando el sistema azotó la isla

PUERTO RICO – Catres, miles de botellas de agua, pañales desechables, estufas de gas y toldos de Fema entre muchas otras cosas fueron halladas esta mañana en un almacén en la Guancha en Ponce, y, según denuncian, se encuentran allí desde el paso del huracán María.

La denuncia fue hecha esta mañana por Lorenzo Delgado conocido en su página de Facebook como El León Fiscalizador.

Delgado agregó que recibió una confidencia hace varios días sobre los artículos y esta mañana llegó al lugar donde personal del Cuerpo de Bomberos y Manejo de Emergencias arribó para remover algunos de los suministros y transportarlos hacia unos refugios en Yauco y Guánica.

Este narró a Primera Hora que esperó que uno de los bomberos abriera el almacén y él se coló dentro de la estructura para poder tomar imágenes de lo que allí había.

Un empleado del Negociado de Manejo de Emergencias identificado como Francisco Bruno, director de la región de Ceiba, dijo temprano en un Facebook Live de Noticentro que en efecto, esos suministros estaban en el almacén desde los esfuerzos de recuperación tras el paso del huracán María por Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017.

“No, no, no estas aguas no sirven, bueno, no es que no sirven, es que están fuera de tiempo y estas aguas están aquí desde María”, soltó el funcionario en la entrevista a preguntas del periodista de Wapa de que si esas aguas servían.

Bruno agregó que Carlos Acevedo, director de esa agencia, llegaría hasta el almacén para dar declaraciones a los medios sobre el particular.

Mientras la alcaldesa de Ponce, María ‘Mayita’ Meléndez dijo a Primera Hora que desconocía la situación. Luego acudió a sus redes sociales para escribir “tengo que categóricamente desligarme de los hallazgos en un almacén en la Guancha de Ponce. Nosotros no sabíamos NADA de ese Almacen y su contenido. Le corresponde a @NMEADpr ESTATAL explicar. Todos saben las que pasamos los alcaldes en María para lograr ayudas. ¡ES INDIGNANTE!”.

(Por Femmy Irizarry Álvarez)