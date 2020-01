Otra vez el VAR: el Real Madrid ganó gracias a Casemiro y con la polémica de siempre

El técnico del Sevilla se dijo "frustrado" por las decisiones arbitrales

En otro partido rodeado por la polémica del VAR, el Real Madrid mantuvo su racha sin perder con un doblete de Casemiro y que le mete presión al Barcelona que juega contra el Granada en el debut de su nuevo técnico.

FT. Real Madrid 2-1 Sevilla. ➔ No hubo brillo, sí victoria.

➔ DOBLETE de Casemiro, que salió en modo goleador.

➔ Convirtió Luuk de Jong.

➔ Asistencia fantástica de taco de Luka Jovic.

➔ Polémica arbitral en el Santiago Bernabéu.

➔ Los de Zidane dormirán como LÍDERES. pic.twitter.com/3P52TzoOu1 — Invictos (@InvictosSomos) January 18, 2020

El técnico español del Sevilla, Julen Lopetegui, se mostró muy crítico en la rueda de prensa posterior y aseguró que está “frustrado” porque no acierta “a adivinar qué ha podido ver el árbitro” para anular el gol del holandés Luuk de Jong, en el minuto 29.

“No sé de qué manera lo he protestado, pero lo he protestado porque lo he visto. No acierto a adivinar qué ha podido ver el árbitro, estamos algo frustrados. No puedo emitir una opinión porque no estoy en su cabeza . Estoy frustrado porque no lo llego a entender muy bien. Me gustaría que me dieran una explicación porque yo no he visto nada”, declaró el técnico del Sevilla.

La jugada en cuestión se produjo cuando el árbitro del partido, Juan Martínez Munuera, anuló el gol de Luuk de Jong tras consultar el monitor del sistema de videoarbitraje (VAR) y apreciar falta del serbio Nemanja Gudelj al bloquear al brasileño Éder Militao.

Una decisión del colegiado que pudo cambiar el devenir del partido: “Esa acción puede ser muy importante. Llegar 0-1 al descanso te permite un margen de maniobra diferente, no sé lo que hubiera pasado, pero era un momento importante”, dijo.