Bruno Valdez y Sebastián Córdova no se presentan a entrenar con el América y esta es la razón

Las lesiones vuelven a aparecer en Coapa

El debut del América en el Clausura 2020 estuvo marcado por importantes ausencias en el once inicial de las Águilas, dos de ellas fueron la de Bruno Valdez y la de Sebastián Córdova. Tras la victoria americanista, las Águilas volvieron a los entrenamientos este lunes, pero Córdova y Valdez no reportaron con el equipo porque aún no se recuperan de sus malestares.

Bruno Valdez estaba contemplado para el encuentro del sábado ante Tigres, pero no pudo jugar por un malestar estomacal. Sin embargo, de acuerdo a informes del Francotirador de Récord, Valdez estaba lesionado de la rodilla desde antes del partido.

“Desde un día antes del partido, Miguel Herrera aseguró que la única duda que tenía era Bruno Valdez, dando por hecho que el defensor paraguayo iba a saltar a la cancha en el once inicial; pero resulta que el jugador no estaba listo para tener actividad debido a su lesión en la rodilla, y de último momento decidieron ponerlo a calentar y hacerle pruebas en un salón del hotel de concentración antes de salir rumbo al estadio donde confirmaron que era un riesgo innecesario alinearlo”

La información más 🔥🔥🔥 la tiene el @franco_record 👉 América ocultó lesión de Bruno Valdez 👉 Roger, ni en el vestidor 👉 Míchel quería un paisano 👉 Brian Fernández estuvo bien 'checadito' 👉 ¿Quién narrará la presentación de Chicharito?https://t.co/ZCkj0BPVv0 pic.twitter.com/9cSdbaW5Gx — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 21, 2020

Por su parte, Sebastián Córdova tiene una sobrecarga muscular y aún no se recupera de ella. Se espera que ambos jugadores vuelvan al entrenamiento el miércoles próximo.