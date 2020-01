Novia de Cristian Castro rompe el silencio y sale a defenderlo de la supuesta amante del cantante

View this post on Instagram

A quien actúa con maldad, hay que desearle suerte… Tarde o temprano la necesitará..!!! Si no crees en DIOS y en Su ley de la siembra y la cosecha (de lo q siembras, recoges) ni en el karma (lo que sale de ti, se te regresa)… Piensa entonces en esto: “La vida es como un restaurante: Nadie se va sin pagar”… 💙