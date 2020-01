El vestido que Renée Zellweger le prestó a Salma Hayek para los Oscar

Entre ellas existía una cierta enemistad, sin embargo este episodio las unió

Hubo un tiempo en el que Renée Zellweger y Salma Hayek no se llevaban tan bien. En el año 2003 ambas actrices fueron nominadas a los premios Oscar en la categoría Mejor Actriz, la mexicana por su papel en Frida y su adversaria por la película Chicago, la veracruzana confesó recientemente que sentía cierto enfado hacia ella.

Y es que, para Salma la interpretación de Zellweger era impecable, tanto que quería que le ganara el premio al que ella estaba nominada y esto la hacía enojar. Así lo relató en la gala de los National Board of Review.

Sin embargo, las rencillas desaparecieron luego de que Renée le prestara a la mexicana un vestido para llevar nada menos que la noche de los Oscar en donde estaban nominadas. La mexicana así lo recordó:

“La noche anterior, cuando mi trasero gordo consiguió reventar mi vestido para los Oscar y no tenía nada que ponerme, ella me prestó uno de los que había seleccionado de antemano y que, a Dios gracias, era lo suficientemente amplio en la parte de abajo y elástico en la de arriba. Y eso fue lo me puse”.

Al final el premio fue para Nicole Kidman por su actuación en Las Horas, sin embargo Salma se veía sensacional en el vestuario de Carolina Herrera que portó esa noche, una falta blanca de vuelo y un body encaje negro.