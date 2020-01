¿Extraterrestres en los cielos de Texas? Luces cambiando de color asustaron a personas

Personas en el centro de la ciudad comenzaron a reportar el extraño suceso

Texas – El martes por la noche en la zona de Fort Worth, Texas un avistamiento sorprendió a muchas personas, y no era para menos presenciaban algo extraordinario.

No se trataba de algo que comúnmente se observa en el cielo, de repente aparecieron decenas de luces que cambiaban de color.

Personas que se encontraban en el centro de la ciudad comenzaron a reportar el extraño suceso.

“Lo que pasa es que al principio eran puras luces rojas. Estaban bien alineadas y de repente empezaron a hacer formas y parecían como ovnis, y como si estuvieras viendo varios ovnis. Estaban formando estrellas y toda esa onda”, dijo Beto Montañez, quien presenció las luces, en declaraciones a Telemundo 39.

El origen de los aparatos que sobrevolaron la zona se desconoce, pero supuestamente y según escucharon en el lugar, se trataba de un ensayo de drones.

“Unos decían que ‘preséntame a su líder’ o ‘todavía no me lleven, todavía me falta tomarme mi cerveza’”, dice Roxanne Quiroz, quien también vio las luces en el cielo.

Una compañía que tiene un campamento improvisado cerca del parque, y de donde se cree estaban probando los drones, no ha ofrecido declaraciones si son los responsables por las luces en el cielo. Con información de Telemundo 39.