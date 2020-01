Lo que necesita el Distrito 54

El Distrito 54 de la Asamblea abarca las comunidades de Bed-Stuy, Bushwick y Cypress Hills/East New York. Es un distrito donde el Gobierno estatal de NY le debe $25.5 millones a veintiséis de nuestras escuelas públicas.

A la escuela secundaria de la que me gradué, Transit Tech Career and Technical Education High School, se le debe un estimado de $1.1 millón de esos $25.5 millones. El 23% de los adultos en la parte del distrito de East New York no ha completado la escuela secundaria y 9% siguen desempleado, niveles que superan el nivel de toda la ciudad.

Los desarrollos de viviendas públicas de 303 Vernon, Bed Stuy Rehab y Roosevelt Houses, todos ubicados dentro del Distrito 54, en conjunto enfrentan una necesidad de reparaciones capitales de $25.5 millones. Estos son sólo algunos vislumbres del estado actual del Distrito 54 de la Asamblea y, como a la mayoría de los que residen en el distrito, a mi también me hierve la sangre.

Es por eso que, como exmaestro de escuela pública, organizador, nacido y criado en Brooklyn, e hijo de inmigrantes salvadoreño y dominicano, he decidido postularme para la Asamblea del estado de Nueva York. No se equivoquen, las condiciones inmorales que enfrentamos en el Distrito 54 de la Asamblea son el resultado de un liderazgo político fallido. El 23 de junio de 2020 tendremos la opción de votar por alguien sin vínculos con la industria de bienes raíces u otros intereses especiales.

Mi madre siempre me decía: “Hijo, si me muestras quiénes son tus amigos, te mostraré quién eres”. En la política, quiénes son tus amigos es determinado por si contribuyeron financieramente a tu campaña.

Al tomar constantemente dinero de industrias como la de bienes raíces, ciertos políticos terminan haciendo lo que piden las personas que explotan a la clase trabajadora. El desplazamiento que está ocurriendo en nuestros vecindarios es producto de la codiciosa clase de propietarios ricos.

Se están construyendo cientos de condominios de lujo o costosas unidades de tasa de mercado, como es obvio para cualquiera que camine por avenidas como Evergreen Ave. La vivienda verdaderamente asequible es escasa. La renta continúan aumentando. Todo esto mientras que al menos de 92,000 personas viven sin hogar en todo nuestro estado. Al tomar dinero de la industria de bienes raíces, muchos políticos son parte del problema.

Creo que nuestros políticos deberían servir a los intereses de las personas de la clase trabajadora y eso solo se puede lograr mediante la construcción de una campaña a través de los donantes de la clase trabajadora, no de las élites ricas.

Es por eso que nuestra campaña está impulsada por cientos de pequeños donantes, voluntarios y personas que desean un cambio transformador en nuestra política. Me postulo para traer fondos muy necesarios a nuestras viviendas públicas, para poner nuestros servicios públicos bajo control público, para financiar completamente nuestras escuelas y para darles a las personas que trabajan todos los días una oportunidad de luchar.

Este año, los votantes del Distrito 54 de la Asamblea tienen la oportunidad de un cambio.

-Boris Santos es candidato a Asambleísta estatal