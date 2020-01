¡Nos culpa! Hombre infiel exhibido por la Kiss Cam nos dice a los usuarios de redes: “Destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren?”

El usuario captado intento defenderse negando lo que todos vimos

El fin de semana pasado trascendió una noticia que se originó en Ecuador, en la que durante el partido entre el Barcelona de Guayaquil y el Delfín, la Kiss Cam del estadio captó a una pareja besándose, que al percatarse de que estaban siendo exhibidos se separaron de inmediato, lo que nos hizo pensar a todos que eran amantes.

Luego de que este video se viralizara por lo curioso de su naturaleza, la verdad salió a la luz en cuestión de minutos y llegó mediante un usuario que encontró el perfil de Facebook de Deyvi Andrade, el sujeto captado por la cámara, que en su foto principal aparece con su novia y no es la misma con la que aparece en el estadio.

🤔 Deyvi Andrade, que fue captado por la Kiss Cam 💋📷 se defendió: "Soy inocente, están dañando a un hijo de Dios" 😂😂😂 pic.twitter.com/2vs1wu7Y1M — FutbolCapitalKMO (@FutbolCapitalKN) January 22, 2020

Pues bien, el episodio nuevo en esta historia es que Andrade intentó aclarar todo en sus perfiles de redes sociales.

“En mi defensa, quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga, y además, en el video no se ve ningún beso”, aseguró el ecuatoriano, pese a que en el video original claramente se ve que la pareja se está besando. “Solo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Soy inocente de la burla mediática, y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el final”, agregó.

LA DEFENSA DE DEYVI ANDRADE "Quiero aclarar que en ningún momento me moría por besar a mi amiga… y además, en el vídeo no se ve ningún beso. No sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios" pic.twitter.com/RoZvFa3COf — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) January 22, 2020

¡Juegue, juegue! ➡️ El VAR le dio una mano a Deyvi Andrade y según Pitana, no hubo contacto, señores. 😰#FelizMiercoles pic.twitter.com/GgPaNIjukx — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) January 22, 2020

La bomba fue lo que mencionó después, donde culpa a los usuarios de redes que le han escrito atacándolo: “Ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo, porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios”, acotó.

¿Es neta que Deyvi Andrade (el chavo de la kisscam) se ha quejado diciendo que su relación se rompió por culpa de quienes compartimos la publicacion donde ÉL anda de infiel a su esposa? ¿No era más fácil ser fiel y así evitar el circo? — Lan Morales (@Jallan_M) January 22, 2020

“El que destruyó todo fuiste tú, al engañar, al mentir, al decepcionar a una mujer, las cosas siempre se saben, y lo que pasó con la cámara fue solo una simple coincidencia, que te han captado, el que hizo mal fuiste tú”, le contestó un usuario que nos representa a muchos más.

El chiste del día: "La gente busca el mal ajeno; ya destruyeron mi relación. Ojalá esto sirva de algo porque le están haciendo daño a un hijo de Dios" Atte:El infiel de la Kiss Cam, Deyvi Andrade.

🤣🤣🤣 ¡Cabrón, tú destruiste tu relación! Tu ex debe darle gracias a las rrss — Erandi (@NaNi_AD) January 22, 2020

Aunque Deyvi negó todo al principio, parece que después recapacitó, ya que decidió pedirle perdón a su novia y le anticipó que más tarde lo haría públicamente en un video en vivo en Instagram que nunca llegó, debido a que el usuario prefirió cerrar sus redes sociales.