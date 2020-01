Agenda de Nueva York: los eventos que no te puesdes perder

El Museo de Historia Natural estrena una experiencia de otro planeta y los amantes de la buena comida no se pueden perder las ofertas de Restaurant Week

Jueves 23

Worlds Beyond Earth

Con visualizaciones inmersivas de mundos distantes, misiones espaciales innovadoras y escenas impresionantes que representan la evolución de nuestro sistema solar, el nuevo Salón Espacial Hayden Planetarium del Museo de Historia Natural, Worlds Beyond Earth, abrió al público este martes. Narrada por la ganadora del Premio de la Academia Lupita Nyong’o, Worlds Beyond Earth lleva a los espectadores a un emocionante viaje que revela la naturaleza sorprendentemente dinámica de los mundos que orbitan el sol y las condiciones únicas que hacen posible la vida en nuestro planeta. El museo está ubicado en el 200 Central Park West New York, NY 10024-5102, abierto de 10:00 am a 5:45 pm. Para más información, visitar: amnh.org

Restaurant Week

Los neoyorquinos pueden reservar desde ya una mesa para disfrutar de la mejor gastronomía a nivel mundial a bajo costo gracias a la celebración de la Semana de los Restaurantes de Nueva York o NYC Restaurant Week, que arrancó este lunes 21 de enero hasta el 9 de febrero El programa incluye decenas de locales y consta de menús de almuerzo y cena con precios entre los $29 y los $42 dólares sin incluir bebidas, propinas e impuestos. Para información sobre los restaurantes participantes, puedes visitar:www.nycgo.com/restaurant-week

Viernes 24

Tenemos IRÉ

Con la participación de artistas como Yosvany Terry; el coreógrafo Ramón Ramos Alayo, DJ Leydis; y el poeta y escritor Paul S. Flores, entre otros, se realizará desde este viernes hasta el domingo el festival musical de jazz afrocubano Tenemos IRE en el Teatro Pregones y que será a beneficio de las víctimas de los terremotos que han azotado a Puerto Rico en las últimas semanas. Las entradas están disponibles PregonesPRTT.org 718-585-1202.

Sábado 25

Concierto de Lena Burke

La cantante cubana Lena Burke regresa a Nueva York este fin de semana para dar un concierto íntimo. La princesa del pop cubano trae su mezcla de pop-rock, ritmos guajiros, baladas y boleros que caracterizan su música, en un show de apoyo a la candidatura de George Santana como juez de la corte civil de Nueva York. El concierto tendrá lugar a las 8:30 pm en “Don’t tell Mama New York”, ubicado en el 343 W 46th St, New York, NY 10036. Las entradas están disponibles en www.eventbrite.com/e/singing-for-santana-tickets

Grupo Rebolú en el Flushing Town

El Flushing Town Hall está organizando una fiesta afrocolombiana para dar la bienvenida a su nueva temporada 2020, con la música dinámica y muy bailable del Grupo Rebolu. Desde las canciones folklóricas colombianas a sus propias composiciones originales, el repertorio de la agrupación se basa en las ricas tradiciones de la costa caribeña de Colombia. El público puede llegar temprano a un taller de baile interactivo a las 3:00 pm que proporcionará una introducción a los pasos de cumbia, puya, mapale y bullerengue. El concierto sigue a las 4:00 PM, con una pista de baile abierta. Las entradas tienen un valor de $14 / $10 miembros / $ 8 niños / $ 6 miembros niños / gratis para adolescentes. Llame al (718) 463-7700 x224 o visite http://www.flushingtownhall.org. para más detalles.

Elvis Crespo en Lehman Center

Elvis Crespo, quien acaparó atención a nivel mundial con su tema Suavemente, retorna a la Gran Manzana con un concierto en el Lehman Center, ubicado en 250 Bedford Park Boulevard West Bronx NY 10468. Este sábado desde las 8:00 p.m. Para más detalles, visite: lehmancenter.org

A celebrar el Año Lunar

El Jardín Botánico de Queen’s celebrará este sábado desde las 12:00 p.m. a 4 p.m. el nuevo Año Lunar Chino que festeja el Año de la Rata. Los visitantes recibirán una planta de regalo por el festejo. Este singular sitio, ubicado en 43-50 en la calle Main en Flushing, es ideal para que toda la familia pueda hacer fotos o videos con las diferentes exhibiciones que se ofrecen. Para más detalles: queensbotanical.org/lunarnewyear

Carros chocones en Bryant Park

A pesar del frío los neoyorquinos pueden disfrutar de muchas actividades al aire libre. Continuando con las festividades de la época, al Bryant park llegaron los carros chocones en una pista de hielo que estarán hasta el 28 de febrero. Este sábado la pista estará abierta de 11 pm. a 4 pm y también los domingos y miércoles, lunes, martes, jueves y viernes de 2 pm a 7 pm. Para más detalles: bryantpark.org