Marjorie de Sousa confesó que entró a concursar a Miss Venezuela a escondidas

La decisión que cambió su vida para siempre

Para muchas personas, Marjorie de Sousa tiene uno de los mejores cuerpos de la farándula y aunque reconoce que el haber participado en concursos de belleza le abrió muchas puertas, confiesa que su gente más cercana no estaba del todo de acuerdo con esto, por lo que entró sin que nadie lo supiera.

En el segmento que Jorge “El Burro” Van Rankin tiene en “Hoy”, la venezolana reveló que desde niña tuvo proyectos pequeños en modelaje y su padre nunca la apoyó, por lo que cuando entró a un certamen para representar a su país lo hizo a escondidas de él y el señor no tuvo más remedio que aceptarlo cuando la vio en la pasarela.

“Si fuera por mi papá yo no hubiera hecho nada. Cuando yo tenía 18 años me llamaron para Miss Venezuela y él no sabía nada, me metí a escondidas. Pero no me gustó cómo me veía yo, me obsesioné tanto con las dietas y los ejercicios que terminé flaquísima, estaba tan delgada que la boca se me veía enorme y lo odié”, dijo Marjorie.

Para finalizar, la actriz señaló que una vez que terminó el concurso recibió una oferta para hacer comerciales de Fórmula 1 en Italia y le propusieron que viviera allá, pero le dio miedo y poco después la quisieron para una serie y aunque al principio no quería, finalmente aceptó y empezó a percatarse de que le encantaba la actuación.