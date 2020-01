Toni Costa cocina con el sazón del Chef James

El amor de Adamari López hace todo por complacerla

A finales del año pasado el Chef James Tahhan anunció el lanzamiento de su propia línea de especias y sazonadores para alimentos y tras anunciar que todas se han vendido muy bien, Toni Costa decidió hacer la prueba y realizar una receta con la ayuda del experto en cada uno de los pasos.

Mediante sus Instagram Stories, el español reveló que sostuvo una videollamada con el venezolano, quien le aconsejó cuál era el condimento adecuado para el platillo que les iba a cocinar a Adamari López y a su hija Alaia y tras seguir sus instrucciones al pie de la letra, el resultado fue mucho mejor de lo que él esperaba.

“Acabo de hablar con el Chef James y me dijo que para las pechugas empanizadas que voy a hacer tengo que usar su sazonador completo, me explicó el proceso y es súper fácil. Me dijo que pusiera tres cucharadas de aceite y tres del sazonador y los mezclara y por otro lado usar huevo, harina y pan molido. Primero las marino, luego las paso por harina, luego huevo, luego pan y a la sartén cuatro minutos por lado”, dijo Toni.

Para finalizar, el propio Chef James felicitó al coreógrafo por seguir sus indicaciones y terminar con un platillo muy bueno a la vista. Por su parte, el bailarín, quien participa en el reality “Mira Quién Baila” (Univision) dijo que el sazonador está muy rico y que de ahora en adelante lo usará para muchas más recetas culinarias.