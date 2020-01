Se despertaron encadenados en un sótano en Michigan y huyeron; semanas después reportaron asesinato caníbal

"No sé dónde estoy"

Dos hombres corrieron frenéticos y aterrorizados huyendo del sótano de Mark Latunski en Shiawassee (Michigan). Ocurrió en ocasiones separadas. Y solo unos meses antes de que, supuestamente, asesinaran y se comieran partes un chico llamado Kevin Bacon en la casa, según las llamadas al 911 entregadas a The Flint Journal-MLive el pasado 23 de enero.

Latunski, de 50 años, ha sido acusado de asesinato y mutilación de un cuerpo en relación con la muerte de Bacon, de 25 años, el 28 de diciembre de 2019. Bacon fue apuñalado por la espalda, su cuerpo colgaba de los tobillos, le cortaron la garganta y comieron partes de él, según policías que registraron la casa del hombre acusado de matarlo, posiblemente en Nochebuena o principios de Navidad. El periódico obtuvo las llamadas al 911 del Despacho del Condado de Shiawassee a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información.

A través de sus conversaciones en Grindr, una aplicación dirigida a la comunidad LGTBI donde las personas pueden chatear, compartir contenidos y decidir si quedan en persona, los investigadores llegaron a la casa de Latunski, detalló The Washington Post.

Pero antes de ese crimen, un primer hombre llamó al número de emergencias el 10 de octubre de 2019. Le dijo al socorrista que había viajado de Nueva York a Michigan. El hombre, cuyo nombre está redactado en la llamada, le dijo a su interlocutor que estaba en el Estado por motivos laborales. Describió a un hombre coqueteando con él en la estación de autobuses a su llegada y luego saliendo a tomar una copa.

Más tarde se despertó en el sótano de una casa. “No sé si me drogó. Desperté encadenado en el sótano”, afirmó. Para escapar usó un cuchillo de carnicero con el que cortó una correa de cuero de su tobillo que estaba conectada a una cadena de metal. Huyó de la casa y no soltó el cuchillo hasta que encontró a policías. “Soy de Nueva York. Estoy caminando por la calle con un cuchillo de carnicero. Cariño, necesito ayuda”, le dijo a la agente de emergencias.

En la llamada también aseguró que estaba perdido y no sabía a qué dirección dirigirse, por eso llamó al 911. También aseguró que quería sacar un caso criminal y que no solo fue una situación de secuestro.

“No sé dónde estoy”

El teniente de la policía estatal de Michigan, David Kaiser, confirmó que los agentes fueron llamados al área y llevaron al hombre a una estación de servicio local. El hombre luego contactó a Latunski y regresó a la casa esa misma noche, según Kaiser.

“Nadie quería a la policía allí. Nadie quería presentar cargos. Muchas veces las personas tienen una vida profesional y personal. No quieren entrelazar a los dos. Su vida personal es muy secreta y la quieren protegida”, dijo Kaiser.

Del mismo modo, no se presentaron cargos en un incidente del 25 de noviembre de 2019 en el que un hombre de 29 años que llevaba una falda de cuero salió corriendo de la casa. Su nombre también está redactado de la grabación de la llamada al 911.

El hombre le dijo a al agente de emergencias que escapó de una casa donde estaba encadenado en el sótano, pero que le estaban persiguiendo. “Estoy tratando de alejarme de un tipo espeluznante”, afirmó al comienzo de la llamada. “Me tenía atado en su sótano. No sé dónde estoy”, añadió asustado.

Más tarde, la policía descubrió que la razón por la que lo perseguían era que salió de la casa y que la falda de cuero que vestía era cara. “Me persigue”, deciá el hombre, que aseguró que corrió por la carretera y habló con alguien que le ayudó a decirle dónde estaba.

“Nadie dijo que sucediera nada ilegal. Si no tienes una víctima, no pasó nada ilegal”, afirmó Kaiser sobre ambos incidentes. El Estado puede presentar cargos en nombre de una víctima en una situación doméstica, pero Kaiser dijo que estos incidentes no se ajustan a esas pautas. Latunski permanece en la cárcel del condado de Shiawassee sin fianza.

El juez principal de distrito de Shiawassee, Ward L. Clarkson, aprobó una moción presentada para Latunski por un defensor público para someterse a evaluaciones forenses y psicotécnicas.

Latunski ahora será trasladado de la Cárcel del Condado de Shiawassee al Centro de Psiquiatría Forense cerca de Saline para las evaluaciones. El proceso puede demorar de 60 a 90 días o más, y las sesiones judiciales adicionales están en espera hasta que se presente el informe.