¿Por qué en Illinois no aplicará regla de “carga pública” contra inmigrantes?

La Corte Suprema excluye a esa entidad

Aunque la Suprema Corte determinó que la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) puede aplicar la regla de “carga pública”, su decisión no será vigente en Illinois, debido a una orden judicial que permanece vigente en esa entidad.

“El Distrito de Illinois estaba ocupado diseñando su propio mandato, el cual está limitado a la ejecución dentro del estado de Illinois”, indica la opinión del juez Neil Gorsuch, nombrado por el presidente Donald Trump.

En octubre de 2019, el juez de Distrito en Illinois, Gary Feinerman, otorgó la orden judicial para detener la aplicación de la regla contra inmigrantes en la entidad.

“El equilibrio de daños y el interés público favorecen la concesión de una medida cautelar preliminar y una suspensión (de la regla)”, apuntó en una decisión celebrada por activistas en esa entidad.

La decisión de la Suprema Corte fue por la batalla legal a nivel federal impulsada por una coalición liderada por Nueva York, es decir, el juez Gorsuch decidió sobre el caso Deparment of Homeland Security, et. al. V. New York, et. al.

“El Tribunal (con razón) otorga una suspensión, lo que le permite al gobierno seguir (por ahora) su política en todas partes, salvo Illinois”, acotó en su opinión el juez Gorsuch, quien estableció que había una discordancia en distintas cortes sobre políticas a nivel nacional. “A la luz de todo lo anterior, sería ilusorio pensar que una permisividad hoy es suficiente para remediar el problema”.

En el documento que fue aprobado este lunes en la Corte Suprema con 5 votos a favor y 4 en contra se establecen las discrepancias en cortes de Distrito y de Apelaciones a favor y en contra de esta política del presidente Trump a nivel nacional.

USCIS no tiene una fecha para aplicar en el resto del país la regla final, la cual no se implementará contra algunos inmigrantes, como peticionarios de asilo, refugiados, así como víctimas del delito o violencia doméstica y menores en vulneravilidad.