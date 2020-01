Video: Indigente golpea a Rafael González, vocalista de la Banda Los Recoditos

El músico afortunadamente se encuentra bien, sin nada qué lamentar

De manera cobarde, un sujeto agredió por la espalda a Rafael González, vocalista de la Banda Los Recoditos, quien afortunadamente se encuentra bien, sin nada qué lamentar.

Hace unos días, el cantante se encontraba haciendo una transmisión por las redes sociales, mientras caminaba por el Malecón de Mazatlán, Sinaloa, México, cuando de pronto un indigente le llegó por atrás para golpearlo.

Después de esto, la transmisión se cortó, pero más adelante Rafael explicó lo que sucedió.

“Me madrearon plebes jajaja un indigente no entiendo cual fue el caso, pero hoy duerme en las celdas mínimo se ganó su comida adentro cuiden a los indigentes no saben que cosas o maltrato pasa por sus cabezas“, escribió el vocalista de Los Recoditos en su cuenta oficial de Instagram.

