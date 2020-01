La verdad detrás del supuesto regreso de Lucero a las telenovelas

La diva aclaró si hará el remake de "El Privilegio de Amar"

Para que Lucero regrese a la televisión con un protagónico es necesario que le ofrezcan una buena historia, con mensajes positivos, un personaje atractivo y, sobre todo, que se ajuste a sus tiempos.

“El día que yo haga una telenovela lo diré abiertamente. Hablo de hechos, no rumores. Ahorita he leído una cantidad de notas que dicen que fui a hacer audiciones para telenovelas, y la verdad es que no.

“Quiero aclarar que no hago audiciones: hace 40 años que los productores me conocen, he platicado con muchos de ellos y varios amigos, muy lindos, me han querido en sus proyectos, pero no se ajustan a lo que a mí me gustaría hacer en televisión“, afirmó Lucero en entrevista.

Desde hace varios días se especuló que la también cantante sería la protagonista del remake de la telenovela El Privilegio de Amar, producida por Carla Estrada, rumor que desmintió.

“No voy a hacer telenovela, por el momento”, puntualizó.

También descartó sumarse a algún proyecto teatral en un futuro cercano.

“No es lo mío, me gusta muchísimo, admiro mucho a quienes lo hacen, pero por ser cantante yo pienso en llenar un teatro, auditorio o cualquier recinto cantando mis canciones, en vez de ser parte de una obra.

“Pero nunca digo: ‘de esta agua no he de beber’, porque un día llega un proyecto que me enamore y me atrape, y lo podría hacer”.

Otro de los factores que intervienen en su negativa a actuar de nuevo es el horario laboral.

“Trabajar cuando todos descansan se me hace muy complicado, absorbente y una disciplina muy fuerte”.

Y es que para la llamada “Novia de América”, su sueño sigue siendo cantar. Por ello, como parte de la celebración de sus 40 años de trayectoria, alista una presentación en el Auditorio Nacional para el 6 de junio.

Aún no tiene invitados especiales, pero adelantó que preparará un show totalmente nuevo y fresco.

A este festejo se une su pareja, el empresario Michel Kuri, con quien lleva siete años de noviazgo.

“Cuando estamos tan contentos, enamorados e ilusionados, así como estamos nosotros, no pensamos en el matrimonio, no por una falta de compromiso o de amor, sino que estamos tan unidos, nos queremos tanto y la pasamos tan bien, que así estamos bien”, sostuvo.

Lucero amadrinó el lunes las mil representaciones de La Jaula de las Locas, donde develó una placa.