El Supercharger en el Dodge Charge 1969 de Dominic Toretto fue falso

Hemos vivido engañados y mal informados

Todos recordamos la famosa película estadounidense Fast and Furious, es una serie de películas de acción que se ocupa en gran medida de las carreras callejeras ilegales, los atracos y los espías.

La primera película se estrenó en 2001, que comenzó la trilogía original de películas centradas en las carreras y culminó en la película independiente The Fast and the Furious

En esta primera película aparece un espectacular Dodge Charger 1969 manejado por Dominic Toretto personaje de Vin Diesel, sin duda, este auto fue uno de los que más llamo la atención.

Después de 19 años nos estamos enterando que nos mintieron, Craig Lieberman, el asesor técnico de la película que ya no está bajo la influencia de Big Cinema, se esfuerza por dar a los fanáticos de la franquicia cinematográfica la primicia de cómo se hicieron las películas en su canal personal de YouTube.

En su último video desmiente el mito del famoso Dodge Charger de 1969 y resulta que el auto usado en la película ni siquiera es un Dodge Charger de 1969, sino un modelo de 1970 con partes de un 1969

Lieberman en su video desacredita el gran motor V8 supercharged. Cuenta que el enorme supercharged era falso, una vez terminada la película, el equipo sacó el gran motor con falso supercharged del automóvil.

En el video puedes ver y escuchar todo lo que Liberman tiene que decir sobre esta película, te darás cuenta de todo el tiempo que hemos vivido engañados y los trucos que la película utilizo.

