“Le hablaba a mi hija en español”: Eduardo Nájera, estrella mexicana del basquetbol recordó a Kobe Bryant

El jugador enfrentó 25 veces a ‘Black Mamba’ en la NBA

Eduardo Nájera, el mexicano que jugó en la NBA como rival de Kobe Bryant, habló sobre su sentir respecto a la trágica muerte del basquetbolista.

DOS DE LA MÁXIMAS LEYENDAS DEL BASQUETBOL MEXICANO. Eduardo Najera

Nájera concedió una entrevista a NBA global, en la que contó cómo reaccionó cuando se enteró de la terrible noticia y relató una anécdota con ‘Black Mamba’, a quien recuerda con mucho cariño.

“Estamos todos derrotados, tristes. Sin embargo, lo vamos a recordar todas nuestras vidas, incluso nuestros hijos. Por dentro me estaba sintiendo tan mal por ellos, por la familia de Kobe, la familia de los otros que fallecieron en el accidente. Me puse a pensar en mis hijos y qué pasaría si yo faltara. Me abrió los ojos”, expresó.

El basquetbolista del país azteca tenía razones para estar afectado, ya que Bryant lo motivó a seguir adelante.

“Lo genial de él, (es que) era el primero en darte complementos. Cuando empecé a tirar de tres puntos, después de encestar uno, rápidamente Kobe me volteó a ver y me dijo, ‘has estado trabajando en tu tiro, qué bien, eso me encanta de un jugador’, porque sabía que yo había mejorado y él fue el primero que me lo dijo y viniendo una leyenda de Kobe te da más motivación para seguir trabajando”, agregó.

"Una leyenda" así es como Eduardo Nájera recuerda aquellos partidos frente Kobe Bryant. https://t.co/uviN2BoD9Y pic.twitter.com/veVHIqz6rw — NBA MÉXICO (@NBAMEX) January 31, 2020

En otro de los momentos junto a Kobe que se le quedaron marcados a Nájera de por vida, estuvo involucrada su hija, a quien el estadounidense le hablaba en español.

“Tenemos una hija de la misma edad. Después del partido salí, estaba Kobe con mi hija en sus brazos hablándome en español, hablándole en español a mi hija, una memoria increíble. Le estaba comentando esa anécdota (a su hija), se le salieron las lágrimas y a mí también”, mencionó.

“Siempre que lo veía y que jugábamos en contra, siempre me hablaba en español. Ese es el tipo de persona que es. Cuando alguien hace el esfuerzo de hablar tu idioma, de entender tu cultura, te acercas muchísimo a él. Es una de las razones por las que lo admiré tanto, más allá de como jugador“, finalizó el jugador que se enfrento a ‘Black Mamba’ en 25 ocasiones, con un saldo de 10 victorias y 15 derrotas.

El día que Eduardo Nájera le puso un tapón a Kobe Bryant https://t.co/F0VS2F6kO9 — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) January 28, 2020

Eduardo Nájera estuvo en la NBA 12 años y jugó para Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Denver Nuggets, New Jersey Nets y Charlotte Bobcats.