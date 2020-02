5 claves para entender el ‘caucus’ demócrata en Iowa y la importancia latina

¿Por qué es relevante este primera elección primaria?

Llegó la recta final para los 11 demócratas que compiten por la candidatura presidencial de su partido con el primer ‘caucus’ en Iowa que, a pesar de ser una entidad que otorga solamente seis votos del Colegio Electoral, marcará la tendencia en las primarias del partido.

Las recientes encuestas a nivel nacional marcan al exvicepresidente Joe Biden como líder en la contienda del Partido Demócrata con un promedio de 27%, según el recuento de Real Clear Politics.

A Biden le sigue de cerca el senador Bernie Sanders (Vermont) con 23.5%. Ambos se alejan de la tercera posición ocupada por la senadora Elizabeth Warren (Masachussets) con 15%.

En una escalada que ha sorprendido, el multimillonario Michael Bloomberg se coloca en cuarta posición con 10% de respaldo, dejando en quinta posición al alcalde de Indiana, Pete Buttigieg, con 6.7%, cuyo respaldo ha bajado conforme se acercan las votaciones.

Los sondeos sobre la posición de los aspirantes en Iowa marca prácticamente las mismas posiciones, con la diferencia de que los dos punteros no están alejados de sus cercanos competidores, en este caso Warren y Buttigieg, debido a que Bloomberg no figura entre los favoritos, al menos no hasta los sondeos de CBS News / YouGov, Emerson, Iowa State University. Monmouth, USA Today/Suffolk y NY Times/Siena, revelados entre el 20 y el 23 de enero.

Se espera que haya una contienda cerrada, al tiempo que grupos demócratas expresan preocupación por un posible triunfo de Sanders.

1. Iowa como termómetro nacional

¿Cuál es la posición socioeconómica de Iowa en comparación con todo el país? Un análisis de la firma WalletHub encontró que la entidad es un “pequeño laboratorio electoral” con reflejos de la realidad nacional, ya que al analizar 31 medidas clave sociodemográficas, económicas, educativas y religiosas, así como posturas públicas sobre ciertos temas, los residentes de esa entidad no se alejan tanto la mayoría en los Estados Unidos, al registrar una semejanza del 89 por ciento.

Al ir a detalle las similitudes varían, pero los porcentajes son muy similares: en sociodemografía es 86%; en economía el 89%; en educacion el 92%; en religión el 85% y en ppinión pública el 93%.

Aunque la entidad no es considerada la más importante, sí establece una tendencia que ambos partidos reconocen.

2. Las tendencias

Actualmente podría decirse que los republicanos controlan la entidad, ya que el presidente Donald Trump ganó en 2016 con 51% de los votos a favor, aunque el estado también se ha inclinado hacia líderes demócratas, como ocurrió en 2008 con el expresidente Barack Obama.

En cuanto a las primarias, ambos partidos organizan ahí sus primeros ‘caucuses’ y en el 70% se marca una tendencia: quien ahí gana tiene altas posibilidades de ser el candidato presidencial de los demócratas, pero solamente el 38% en cuanto a los republicanos.

“El 70% de los ganadores del caucus de Iowa ha ganado la nominación del Partido Demócrata y el treinta y 38% la nominación del Partido Republicano”, indica WalletHub. “Las asambleas de Iowa, por lo tanto, son un predictor mucho mejor para los demócratas que para los republicanos”.

Sin embargo, los expertos adelantan tomar los resultados con precaución, pues aunque sean una tendencia, no son determinantes.

3. La comunidad latina

Debido al mínimo margen de diferencia con el que un aspirante presidencial puede ganar la entidad, los partidos enfocan sus esfuerzos para mantener o captar más votos, tal como lo hace el Comité de Acción Política Progresista del Progressive Turnout Project (PTP), responsable del “Programa Comunitario Político”, al enfocarse en la entidad como una de las 16 para asegurar al menos 4.8 millones de votos.

Aunque Iowa se parece menos a Estados Unidos en términos de raza, con una diferencia del 50%, según WalletHub, cada voto es fundamental, dado el margen tan cerrado de diferencia.

De hecho, la comunidad hispana –aunque en crecimiento– tiene un porcetaje de votación mínimo con apenas 5.90% en comparación con los blancos, el grupo dominante, con 86.10%. Los negros registran 3.40% y los asiáticos 2.40%.

Parece poco, pero al analizar la tendencia nacional, la composición sociodemográfica es muy cercano a Iowa, ya que mientras los blancos dominan con 61.10%, la comunidad latina alcanza 17.80% en el país, colocándose como la primera minoría por encima de los negros con 12.30% y los asiáticos con 5.40%.