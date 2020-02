¿Crisis interna en el Paris Saint Germain? Mbappé y su entrenador tuvieron otro fuerte encontronazo

El francés salió molesto de la cancha y no es la primera vez que hay diferencias entre ellos

No fue su primer encontronazo, pero quizá sí el más evidente. El choque de este sábado entre el entrenador del PSG, Thomas Tuchel, y la estrella del club parisino Kylian Mbappé al ser sustituido ha disparado las dudas sobre la coexistencia entre ambos y sobre el futuro del astro francés.

Desde la llegada del técnico alemán en 2018 la química entre los dos no ha sido la mejor, pero eso no ha impedido al delantero de la selección francesa convertirse en una de las grandes referencias del fútbol mundial.

Su reacción al ser reemplazado por Icardi este sábado en el minuto 69 del partido contra el Montpellier, a la vista del público que rápidamente grabó el incidente con sus teléfonos móviles, desató una nueva tormenta que Tuchel ha intentado hasta ahora sortear con una mezcla de autoridad y comprensión.

“Yo soy el entrenador. Alguien debe decidir quién sale y quién entra, y ese soy yo. Kylian es muy inteligente, sabe lo que hace, No le gusta ser sustituido, a ningún jugador le gusta. No son imágenes bonitas, pero tampoco somos el único club donde se dan estas reacciones. No está bien, porque da que hablar”, dijo Tuchel.

Además de evidenciar su falta de sintonía, los sucesivos choques de Mbappé con su entrenador han empañado su fama de “chico bueno” dentro del fútbol francés, y no son pocos quienes han denunciado estos enfados como una muestra de egoísmo y endiosamiento del delantero galo.

Kylian loco por salir de París… Cada vez que Tuchel cambia a Mbappé, éste se esfuerza en demostrar su descontento sabedor que las cámaras le apuntan… 📽️ Motivos 👇🏽

1⃣Neymar es el ojito derecho de Tuchel

2⃣Ney tira los penaltys

3⃣Ney tira las faltas

4⃣Ney nunca es sustituido pic.twitter.com/1unBv2Hrm4 — Palomain (@kingpmtol) February 2, 2020

El jugador y el técnico ya tuvieron otro encontronazo en diciembre , tras el cual Tuchel advirtió a Mbappé de que debe respetar sus decisiones.

Solo tres días antes, el jugador también había mostrado su disconformidad al ser sustituido a falta de un cuarto de hora, igualmente para dejar su lugar a Icardi.

Pero ahora este aumento de las tensiones llega en un momento especialmente sensible, cuando la prensa francesa no deja de especular con el futuro de Mbappé, desde Madrid llegan los cantos de sirena del Real y cuando, además, el denostado Neymar parece más enchufado que nunca tras su calvario con las lesiones.