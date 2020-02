“Lamento no haberte golpeado en la cara”: el audio que revela como Amber Heard golpeaba a Johnny Deep

Terrible violencia en su matrimonio

Un audio filtrado de terapia matrimonial mostró la violencia intrafamiliar que había en casa de Johnny Deep y Amber Heard.

En el documento se escucha a la actriz y modelo confesar que le pegaba al famoso actor.

“Me fui anoche. De verdad, te juro, debido a que no podía soportar la idea de más abuso físico de uno sobre otro. Porque si hubiéramos continuado, se habría vuelto jodidamente malo. Y cariño, ya te dije esto una vez, me asusta muchísimo morir, estamos en una jodida escena del crimen”, se escucha decir a Depp.

“Lamento no haberte golpeado en la cara con una cachetada adecuada, pero te estaba golpeando, no te estaba dando un puñetazo. No sé cuál fue el verdadero movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé”, dijo Amber.

Hay que recordar que el matrimonio terminó entre fuertes demandas y cruces de acusaciones de violencia.