¡Siguen indecisos! Al parecer, las negociaciones entre “Canelo” y Murata se habrían caído

Los birtánicos Callum Smith y Billy Joe Saunders siguen en la disputa para ser rival del jalisciense

El pleito entre Saúl “Canelo” Álvarez y la estrella japonesa Ryota Murata habría tenido una pausa en las negociaciones, por lo que no sería posible que el público vea a los dos campeones de la AMB en mayo, como aseguraban medios nipones.

De acuerdo con un reporte de ESPN, las partes no se han puesto de acuerdo en una parte del contrato, pero no especifica cuál fue el verdadero problema. Sin embargo, no se descarta que para en otoño se pueda concretar.

El pleito podría seguir en pie, debido a que DAZN está interesa do en que suceda porque representaría un gran negocio en Asia, debido a la popularidad de Murata, y a la de “Canelo” en Estados Unidos.

Asimismo, se espera que el tapatío ocupe la fecha del 5 de mayo. Entre los posibles candidatos siguen Billy Joe Saunders y Callum Smith como posibles oponente.