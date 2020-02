7 tips infalibles para un empanizado perfecto

Sigue estos extraordinarios consejos para empanizar tus alimentos favoritos como todo un profesional

Una de las técnicas más deliciosas de cocina es empanizar o empanar los alimentos, es la acción de recubrir con pan rallado todo tipo de alimentos como son la carne, el pollo, el pescado, los vegetales, el tofu, entre muchos otros. Sin duda la comida empanizada es la favorita de muchos, sin embargo en muchas ocasiones si no seguimos al pie de la letra ciertas recomendaciones es probable que el resultado final no tenga esa característica textura crujiente de un buen empanizado, cuando utilizamos mal la técnica es probable que la cocción quede dispareja y algunas áreas quemadas. Te invitamos a conocer una selección de inigualables consejos para lograr el empanizado perfecto:

Tips para empanizar como un profesional:

1. Siempre deberás secar bien los alimentos

Este es uno de los errores más comunes, los alimentos que normalmente empanizamos como es el caso de la carne, pollo, pescado o cualquier vegetal se destacan por ser demasiado húmedos. Cuando no los secamos previamente, en cuanto estén en contacto con el calor el mismo vapor hará que el empanizado se desprenda. Una buena recomendación previo a empanizar es colocarlos en un plato con papel absorbente y manualmente retirar el exceso de líquidos.

2. La importancia de la harina

En muchas ocasiones nos saltamos uno de los pasos más importantes y que influyen en la clásica textura crujiente de un buen empanizado, con esto nos referimos a pasar los alimentos por harina. Una vez seco el producto, el primer paso es cubrir el alimento con abundante harina, cuando evitamos este sencillo paso el pan no se pegará bien y se terminará cayendo todo en el aceite de cocción.

3. Tip secreto: Condimenta el pan molido

Un secreto de los mejores chefs que pocos estamos acostumbrados a realizar y es clave para el sabor final del empanizado. Condimenta con tus especias e ingredientes favoritos el pan molido, algunas buenas ideas son agregarle queso parmesano, ralladura de limón o naranja, cilantro o perejil seco, se creativo ¡Amarás los resultados!

4. Sigue los pasos al pie de la letra

Los pasos para lograr el mejor empanizado son los siguientes:

Seca el alimento perfectamente bien, retira cualquier exceso de agua.

el alimento perfectamente bien, retira cualquier exceso de agua. Pasa el alimento por un plato hondo de harina , cubre en su totalidad.

, cubre en su totalidad. En un bowl mediano bate un par de huevos , agrega un pequeño toque de leche y remoja los alimentos hasta que se cubran en su totalidad.

, agrega un y remoja los alimentos hasta que se cubran en su totalidad. Por último finaliza cubriendo el producto con abundante pan molido.

5. Reposa el empanizado antes de freír

Ya que tengas tu alimento perfectamente empanizado, es importante que lo reposes en refrigeración durante unos 30 minutos. Este paso ayuda a fijar mucho mejor el empanizado y facilitará freírlo.

6. La importancia de la correcta técnica de cocción

De nada servirá tu maravilloso y perfecto empanizado si no lo cocinas de manera correcta los alimentos, el aspecto más importante es la temperatura del aceite procura que este a 180º C recuerda que si el aceite no esta en la temperatura correcta, lo único que sucederá es que el alimento absorberá la grasa y te olvidarás del acabado crujiente. Procura utilizar un buen aceite vegetal para freír y contempla que siempre deberá estar nuevo.

7. Retira el exceso de aceite

Como paso final siempre es importante retirar el exceso de aceite de cocción, en cuanto los alimentos estén en su punto de cocción acomódalos en una bandeja con papel absorbente y permite que reposen por 5 minutos.