Exigen $3,500 millones a Albany para salvar del desalojo y desamparo a miles en NYC

Hace unos días doña Ramona de los Santos se enteró que dentro del presupuesto estatal presentado por el gobernador Andrew Cuomo, no se incluyeron fondos nuevos ni dinero suficiente para invertir en ayudas a los inquilinos que viven en viviendas públicas.

La abuelita dominicana, de 78 años, quien vive hace más de 24 años en un departamento en Brooklyn que le ayuda a pagar su hijo, se angustió todavía más al enterarse que dentro de la propuesta del madatario estatal para el próximo año fiscal no aparecen fondos adicionales que ayuden a personas como ella, que ya estan batallando para poder estar al día con sus pagos de alquiler.

Y motivada por ese “sinsabor” que ella describe como “un miedo terrible” de engrosar las listas de desamparados, la dominicana se sumó este lunes a una protesta que tuvo lugar en la sede de la Alcaldía, donde varios líderes políticos de la Ciudad y activistas se planataron para exigirle al gobernador Cuomo que incluya por lo menos $3,500 millones de recursos en el presupuesto para ayudar a aliviar la crisis de vivienda que campea en el Estado.

“La verdad es que estamos muy necesitados de ayuda y duele ver que no no están escuchando, porque el Gobernador sabe lo que está pasando”, aseguró Doña Ramona, quien hizo un llamado a Albany para que se meta la mano al bolsillo y le dé un respiro a miles de familias que temen llegar al 2021 viviendo en el desamparo.

“Han subido tanto las rentas que yo se que eso va a causar que pronto llegue el momento en que no voy a poderla pagar ni aguantar pagar una renta de $1,500 o 1,600. Y a mi edad, yo quisiera estar más tranquila en mi apartamento y no vivir con esta angustia, porque me aterroriza pensar que si las cosas siguen así vaya a terminar yo en un shelter. No quiero verme así nunca”, dijo la abuela.

Piden $500 millones para cupones de renta

Los manifestantes pidieron a Cuomo que reconsidere sus números y otorgue $500 millones para invertirlos en cupones de subsidio de rentas, incluyendo el programa Home Stability Support (HSS) para familias y personas solas en riesgo de ser desalojadas, al igual que para aquellas que no tengan vivienda o que hayan perdido sus hogares por violencia doméstica o condiciones de vida peligrosas.

Asimismo, solicitan $3,000 millones para invertir en viviendas públicas en todo el estado de Nueva York, $2,000 millones de ellos para NYCHA, a fin de resolver necesidades urgentes como pintura con plomo, calderas averiadas y filtraciones en techos.

“En NYCHA tenemos a más de 400 mil personas que están enfermas de oír solo promesas y de estar viviendo en condiciones terribles. Lo que aquí estamos preguntando a Albany es dónde está nuestro dinero, Queremos ese dinero y un liderazgo real y un mejor manejo”, aseguró el presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, quien agregó que así como la Ciudad ha puesto dinero para aliviar la crisis de vivienda, el EStado debe hacer lo mismo. “No podemos hacerlo solo nosotros. Necesitamos que el Estado ponga su parte, porque esta vez puso cero”.

La presidenta del Comité de Vivienda del Concejo, Alicka Ampry-Samuel, calificó la movida de la Administración Cuomo de no incluir fondos para la vivienda pública como un acto “decepcionante e irrespetuoso con miles de neoyorquinos” y pidió corregir el error.

“No se puede pisotaer la dignidad y el derecho que los inquilinos a vivir en condiciones de decencia dijo la líder política, agregando que no se trata de otorgar “unos cuantos centavos”.

El concejal Ydanis Rodríguez manifestó que si la Administración Cuomo no incluye los montos exigidos, esta contribuyendo con lo que calificó como “racismo sistemático contra los más pobres y personas de color.

“El mensaje del Gobernador es que la clase trabajadora no es prioridad para el Estado y exigimos que revierta ese daño”, dijo Ydanis.

“La situación se empeorará”

Judith Goldiner, abogada a cargo de la Unidad de Reforma de la Ley Civil de The Legal Aid Society destacó que el Gobernador no ha puesto “ni un centavo” desde el año pasado para vivienda pública y advirtió que de no actuar ya, la situación se empeorará.

“Es extremadamente decepcionante que el gobernador Andrew Cuomo no haya incluido fondos suficientes en su presupuesto ejecutivo para combatir los graves problemas de vivienda que enfrentan actualmente los neoyorquinos. Los neoyorquinos necesitan un presupuesto que financie completamente a NYCHA, invierta en vales de apoyo de alquiler dijo la activista, al tiempo que recordó la urgencia de que Cuomo cumpla su compromiso de construir 20,000 unidades de viviendas de apoyo. “Necesitamos que estas medidas pasen esta sesión”.

Barbara Williams, líder de la organización Community Voices Heard, aseguró que Cuomo no puede deslindarse de la responsabilidad con NYCHA y decir solamente que es asunto del Gobierno federal.

“Estamos aquí para exigir que las viviendas públicas se financien completamente en todo el estado y que el Gobernador Cuomo pague un pago inicial de $3 mil millones para ese presupuesto de este año”, dijo la activista, mientras los manifestantes no paraban de gritar: “dónde está el dinero”.

Administración Cuomo se defiende

Tras conocer las quejas y peticiones de los manifestantes, la Administración Cuomo no solamente negó los señalamientos de falta de inversión sino que afirmaron que desde Albany el mandatario estatal ha asumido su compromiso para aliviar la crisis de vivienda.

“Si bien los gobiernos locales y federal tienen la obligación financiera de realizar estas inversiones, ningún gobernador ha hecho más para invertir en vivienda y personas sin hogar con $650 millones sin precedentes para NYCHA, $20 mil millones para construir más de 100,000 viviendas asequibles y 6,000 nuevas unidades de viviendas de apoyo“, aseguró Caitlin Girouard, vocera de Cuomo, destacando que el Gobernador analizará sugerencias realistas y criticando que las intenciones de algunos líderes son solamente llamar la atención. “Este presupuesto duplica la inversión para el Programa de Asistencia y Vivienda para Personas sin Hogar a $128 millones. Si hay otras propuestas reales, por supuesto las revisaremos, pero los neoyorquinos pueden ver a un político buscando un titular a una milla de distancia”.

