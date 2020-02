¡Gattuso sigue ignorando al ‘Chucky’ Lozano! Napoli triunfó frente al Sampdoria con Hirving en la banca

Lozano lleva 7 partidos consecutivos en la banca

El Napoli ha mejorado en las últimas jornadas y nuestro ídolo Hirving Lozano no ha sido parte de este manjar. El atacante mexicano sigue sin poder mostrarse en la Serie A y no se ve pa’ cuando pueda sumar minutos de juego, Gatusso no le tiene confianza.

Con este van 7 partidos sin que Chucky sea titular 😞🇲🇽⚽https://t.co/QLJQ38P3eg — MARCA Claro (@MarcaClaro) February 4, 2020

El equipo napolitano se encuentra en la décima posición de la tabla y parece que Gatusso ha encontrado un esquema de juego favorable, se ve difícil que alcance lugares de Champions. Dentro de todo esto, el fichaje más caro en la historia del Napoli sigue ausente del 11 titular, muchos le han retribuido esta situación al mismo jugador, que no ha encajado en la liga o que le falta talento para competir en este nivel.

Un partido más en el que El Chucky Lozano no ve actividad con el Napoli. Desde que llegó Gennaro Gattuso, solo ha disputado 122 de 810 minutos posibles. Ha sido titular en 1 de 9 partidos. Con Carlo Ancelotti, estuvo en 1054 de 1890 minutos. No está contando para El Rino. pic.twitter.com/rZSeea8V5X — Invictos (@InvictosSomos) February 3, 2020

La victoria frente al Sampdoria le supo a gloria al Napoli, lástima que el ‘Chucky’ la haya tenido que vivir desde la banca.