Ivy Queen deja de cantar contra los hombres

"Los hombres son iguales a nosotras, sufren, se frustran", reconoció la reguetonera

La cantautora puertorriqueña Ivy Queen dejó sus tradicionales temas de desamor y rabia femenina en su nueva canción “Un baile más”, para la que quiso meterse en “la cabeza de los hombres” para hacer una de las pocas canciones románticas en sus dos décadas de carrera.

La reguetonera, conocida como La Caballota, también anunció que en las próximas semanas comenzará su gira “Raíz no rama”, que comenzará el 15 de febrero en la ciudad de Baltimore. La misma frase será el título de su nuevo disco que sacará este año.

“Me siento como la raíz, que no se ve, pero que de allí salen y se nutren muchas cosas”, indicó Ivy Queen, quien por años fue la única mujer con trayectoria en el género urbano, que incluye el rap y el reguetón.

“Por lo que he dado. Por el trabajo que he hecho por más de dos décadas, por como he representado a la mujer”, completó la artista sobre su rol como soporte de todo un género musical.

“Raíz no rama” será el segundo disco de Ivy Queen, después de una temporada de ausencia profesional. “Un baile más” es el primer sencillo de la producción y Martha Ivelisse Pesante, el nombre de pila de la estrella, lo considera como un tema perfecto para San Valentín.

“Sé que todos lo van a disfrutar. Ellos y ellas, aunque es posible que haga llorar a algunos”, reconoció la también intérprete de éxitos como “Te he querido, te he llorado”, “Que lloren”, “Dile” y “Ámame o mátame”.

“Yo siempre le voy a cantar al desamor, y si no a cómo una mujer se sacude y se levanta y sigue adelante”, indicó. Sin embargo, reconoció que toda la conversación sobre empoderamiento femenino le ha hecho pensar en que los hombres también necesitan que les hable.

“Los hombres son iguales a nosotras, sufren, se frustran”, reconoció la reguetonera. “El machismo y el abuso se nutre desde casa y hay que educar también a los varones”, explicó.

Es una reflexión con la que invita a las madres a luchar contra el machismo desde la casa, pues “el abuso contra la mujer es un problema grande en Puerto Rico y en toda América Latina”, indicó La Caballota al hablar sobre la iniciativa que se promueve en su tierra natal para que se declare un estado de emergencia por las violaciones y feminicidios.

Eso sí, Ivy Queen, de 46 años y madre de una niña de 6 años, matizó que eso no significa que haya sacado el énfasis del empoderamiento femenino de su música. “Soy como una trabajadora social, pero con música. Esa es mi misión”, dijo.

La artista cree que nada le da más placer que escuchar historias, en persona y en las redes sociales, de fans que se sintieron fuertes después de escuchar su música, sobre todo de todas las edades. “A veces veo a viejitas que le dan codazos a alguien que está con ellas y le dicen bajito ‘ahí está La Caballota'”, bromeó.

También se siente honrada de tener muchos fans gays: “Cuando comencé me decían que jamás llegaría a nada porque tenía voz de hombre y esta voz es la que me ha dado el regalo de tener el apoyo de esa comunidad”.

Y no solo de ellos. En los últimos meses también ha tenido el soporte y reconocimiento de sus colegas. En 2019 se convirtió en la primera exponente del género urbano, hombre o mujer, en ser inducida al salón de la fama de la música latina.

Brutal, Ivy Queen, ‘La Caballota’, expone a los artistas del género urbano que la están ignorando

Se desata la polémica: ¿Quién es la verdadera reina del reggaeton?