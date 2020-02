Le quitaron a su recién nacido por dar positivo a drogas en Alabama, pero ella estaba limpia

El caso llevó a un acuerdo por $143,500 dólares y cambios en las políticas de la institución

Una madre de Alabama perdió la custodia de su bebé solo unas horas después de dar a luz. Los médicos le había realizado un test de drogas el mismo día y el resultado había sido positivo. Había detectado rastros de opiáceos en sus sitemas. Pero ella estaba limpia. Ahora pide cambios institucionales para que esta situación no se vuelva a repetir.

Rebecca Hernández se vio obligada a pasar tres días separados de su hijo recién nacido mientras esperaba una prueba de confirmación, según publica The Washington Post. Para entonces, su médico ya había teorizado sobre el probable culpable del falso positivo: el pan de semillas de amapola que Hernández se había comido el día anterior. Las semillas de amapola, que se derivan de las amapolas de opio, a veces contienen trazas de morfina que provocan un resultado positivo en una prueba de drogas.

“Es una pesadilla para toda la familia”, declaró Hernández a WAFF a través de un intérprete. “Un bebé recién nacido tiene que estar cerca de la madre. Tienen que estar con la mamá. Cuando recién nacen es el momento más importante en su vida para estar cerca de la madre”.

Hernández, que también tiene un hijo de 13 meses, se reunió con su bebé el viernes, pero solo después de que las pruebas de laboratorio estatales confirmaran que no estaba drogada. El bebé, que estaba siendo atendido por la tía y el tío de Hernández durante la espera, también dio negativo.

El médico de la mujer, un obstetra-ginecólogo con sede en Huntsville, no respondió a un mensaje solicitando comentarios el lunes. En declaraciones a WAFF, Yashica Robinson dijo que correspondería al Crestwood Medical Center confiar en pruebas confirmatorias en lugar de resultados del mismo día para evitar resultados dañinos como este.

“Las pruebas de detección pueden tener lo que llamamos resultados falsos positivos donde otros elemenos pueden interferir”, explicó Robinson a la red con sede en Huntsville. “Puede tener una sustancia que come un paciente. Como en este caso, las semillas de amapola pueden hacer que resulten positivas para los opioides”, añadió.

El Centro Médico Crestwood no devolvió una llamada a su línea de relaciones con los medios el lunes por la tarde, y sus políticas relativas a las pruebas de drogas no fueron claras de inmediato. En una declaración a WAFF, el centro dijo que estaba “comprometido a cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, así como a garantizar la salud y la seguridad de nuestros pacientes”.

“Nuestro hospital también incorpora prácticas de atención al paciente establecidas por miembros acreditados de nuestro personal médico a fin de garantizar una atención segura y de calidad para todos nuestros pacientes”, dijo el comunicado.

Pero esa explicación fue insuficiente para Hernández y su médico, quienes ahora están pidiendo al Centro Médico Crestwood y a hospitales con políticas similares que reconsideren sus procedimientos. Su caso recuerda un incidente que involucró a una madre de Maryland que comió un panecillo de semillas de amapola la mañana en que se puso de parto en 2018. La mujer, Elizabeth Eden, le dijo a WBAL-TV que mientras tenía contracciones, un médico dijo que había dado positivo por opiáceos y se negó a relizar el test de nuevo. La madre, que calificó la situación de “traumática”, se vio obligada a esperar mientras su hija permanecía en el hospital durante cinco días.

En 2010, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Pennsylvania presentó una demanda en nombre de una mujer cuya hija de tres días fue retirada durante cinco días después de que la mujer comiera un panecillo de semillas de amapola y no pasara una prueba de drogas, informó anteriormente The Washington Post. La demanda alegaba que en sus pruebas, el Hospital Jameson en New Castle, Pensilvania, había citado un umbral más bajo que el que usa el gobierno federal para evaluar a sus empleados en busca de drogas.

Cambio de políticas

El hospital y el condado llegaron a un acuerdo por $143,500 dólares y acordaron cambiar sus políticas, renovando el enfoque en las instalaciones médicas que dependen de límites obsoletos para las pruebas de opiáceos.

El potencial de falsos positivos, a menudo causados por bagels de semillas de amapola o medicamentos recetados, llevó al Departamento de Salud y Servicios Humanos a revisar las políticas de pruebas de drogas en el lugar de trabajo hace más de dos décadas, aumentando el umbral para los opiáceos en casi un 700%, The Post’s Antonia Noori Farzan informó después del caso Eden:

Antes de que se actualizaran las pautas en 1998, las personas cuyas pruebas de orina mostraron concentraciones de morfina de más de 300 nanogramos por mililitro se consideraron positivas de opiáceos.

“Estos niveles se seleccionaron en un intento de proporcionar la mejor oportunidad para identificar a cualquiera que haya usado heroína; sin embargo, en el nivel de 300 ng / ml, muchos que no han usado heroína pero han tomado un medicamento recetado con codeína o morfina o han ingerido cantidades normales de semillas de amapola en la dieta también han dado positivo”, explicó un aviso en el Registro Federal.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos elevó el límite a 2,000 nanogramos por mililitro, lo que significa, según un científico forense al que The New York Times entrevistó, que podría comer tres panecillos grandes de semillas de amapola y aún pasar la prueba.

Pero algunos hospitales aún usan los límites inferiores cuando evalúan a las madres que acaban de dar a luz y embarazadas. El Centro Médico St. Joseph, donde dio a luz Elizabeth Eden, realiza pruebas de detección de 300 nanogramos por mililitro, ya que de lo contrario algunos usuarios de drogas podrían dar negativo, dijo a WBAL-TV Judith Rossiter-Pratt, directora del departamento de obstetricia y ginecología.

Los detalles sobre los resultados de las pruebas iniciales de Hernández no estuvieron disponibles de inmediato este lunes. En cualquier caso, le dijo a WAFF, que el Crestwood Medical Center debería tener más pruebas antes de separar a otra madre de su hijo.

“Entiendo que todo es un proceso. Entiendo que tienes que seguir las reglas “, dijo Hernández a WAFF. “Pero deberían haber investigado un poco más antes de decidir llamar” al Departamento de Recursos Humanos.