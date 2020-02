Ascenso de Pete Buttigieg descarrila la campaña de Joe Biden

El exvicepresidente fue el peor librado del caucus de Iowa

Los resultados del caucus en Iowa dejaron la primera gran conclusión de las elecciones primarias demócratas: la campaña de Joe Biden no es tan fuerte como se creía.

El exvicepresidente se ubicó en el cuarto lugar de la contienda con 15.6% del conteo. Es cierto que apenas se han reportado 75% de los resultados, pero es difícil que la tendencia cambie. Queda claro que Biden salió de Iowa con cero de los 41 delegados en disputa.

Los ganadores fueron el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, representante del ala centro del partido, con 26.9%, y el senador Bernie Sanders, único socialista en contienda, con 25.2%. La senadora Elizabeth Warren, de centro-izquierda, terminó en tercer lugar con 18.2%.

Los números indican que Buttigieg ganó terreno entre los votantes más alineados con el establecimiento demócrata que se supone son la base de Biden. El joven político se ha distanciado de la agenda progresista de Sanders y Warren a lo largo de la campaña, y ha sido beligerante con las propuestas de seguro médico universal durante los debates.

“No voy a endulzarlo”, dijo Biden el miércoles en declaraciones recogidas por el New York Times. “Recibimos un golpe en las entrañas en Iowa”.

El exvicepresidente no contaba con una victoria en Iowa, pero no puede darse el lujo de repetir un cuarto lugar en New Hampshire (11 de febrero) y Nevada (22 de febrero) antes de llegar a South Carolina (29 de febrero). En este último se espera la primera victoria de Biden ya que los afroamericanos representan una gran fracción de su electorado. Sin embargo, el triunfo en ese estado tendrá que ser abrumador para volver a pisar fuerte. El candidato de 77 años debe evitar a toda costa una tendencia negativa antes de llegar a los territorios que lo favorecen.

De acuerdo con el Times, el mal rendimiento de Biden en Iowa se debió a su entrada tardía en la contienda (abril de 2019) ya que los rivales llevaba meses visitando el estado. El candidato no dedicó tiempo a hablar con el electorado de manera más íntima, que es uno de sus fuertes.

La controversia por los negocios de su hijo en Ucrania, y que terminaron con el juicio político al presidente Donald Trump, también fue una distracción fatal para la campaña de Biden, que ahora vive una carrera contra el tiempo en busca de un repunte.