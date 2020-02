La nueva Harley Quinn de Margot Robbie, sin Joker ni Batman a la vista

La actriz lidera a un grupo de fuertes personajes femeninos en "Birds of Prey", que se estrena el mismo fin de semana en que aspira a un premio Óscar por "Bombshell"

Margot Robbie está en su mejor momento. Aún no ha cumplido 30 años -lo hará el próximo julio- y acaba de recibir su segunda nominación al premio Óscar, participó en una de las películas con más nominaciones junto a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, y este viernes se estrena como protagonista absoluta en un film de superhéroes con “Birds of Prey“, en el que interpreta de nuevo a la díscola e inteligente Harley Quinn, pero ahora sin ser la acompañante del Joker.

“Está siendo un año fantástico. Siento que está pasando todo al mismo tiempo, con Bombshell, Once Upon A Time in Hollywood, Birds of Prey… Me siento increíblemente estimada y emocionada. ¡Feliz!”, nos contó en entrevista teléfonica la actriz australiana desde Londres, donde se encontraba promocionando la película de DC Comics y Warner Bros.

El título completo del film es “Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn“, y además del protagonista, todos los personajes principales son femeninos, salvo el villano Roman Sionis interpretado por Ewan McGregor.

“Cuando empecé en este proyecto no podía entender por qué no había más elencos femeninos en películas de acción. Es raro verlos en cualquier género, pero definitivamente nunca en cine de acción. Creo que Hollywood tiene el concepto equivocado de que a las mujeres no nos gustan las películas de acción. A mí me encantan. A fin de cuentas, una buena historia con un personaje convincente va a atraer a la audiencia independientemente de que sea hombre o mujer”, apunta Robbie, que también es productora en la película.

El film, además, está escrito y dirigido por mujeres: Christina Hodson y Cathy Yan, respectivamente.

“Fue una decisión consciente y espero que haya cada vez más oportunidades para mujeres también detrás de las cámaras”, comentó Robbie.

“Birds of Prey” se enmarca en el universo de DC Comics, en el mundo de Batman y Joker con Gotham como escenario, pero esos dos personajes brillan por su ausencia. Aquí se presenta una Gotham diferente, como explica Robbie: “Roman Sionis ha logrado su poder en los límites de Gotham. No vamos a ver la Gotham de Bruce Wayne, la Gotham tipo Manhattan. Vamos a ver una Gotham más tipo Brooklyn, El Bronx o Queens. Más colorida y desordenada”.

“Eso es una de las cosas que me atrajo: mostrar una Gotham más colorida, más poblada y descarnada. Y a la vez más contenida y personal. Es el lugar de la emancipación de Harley Quinn”, explica.

“Y Batman no va a llegar a salvar el día, porque no estamos en la ciudad”, sentencia.

Durante las últimas semanas Robbie ha estado tan inmersa en la promoción de “Birds of Prey” que no pudo asistir al almuerzo de los nominados a los premios Óscar la semana pasada. Tras su nominación a Mejor Actriz en 2018 por “I, Tonya”, este año compite a Mejor Actriz de Reparto por “Bombshell”. Será su 12ª nominación a unos premios mayores, ya que acumula también dos nominaciones a los Golden Globes, cinco a los BAFTA británicos y otros cinco a los SAG Awards. Pero aún no ha ganado ninguno de esos premios.

“Honestamente, estoy muy agradecida de estar nominada. Para mí el mayor éxito que puedo tener es trabajar con los mejores. Así que ser reconocida entre los mejores en la industria es uno de los mayores elogios que puedo recibir”, reflexiona. “No puedo pedir más. Estoy más que honrada con ser nominada aunque no reciba el premio”.