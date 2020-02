Consejos para pedir vino en un restaurante

No intentes fingir ser un experto o te sientas comprometido a aceptar una bebida que no deseas

No todo el mundo es experto en vinos, y no tienes que preocuparte o sentirte intimidado al acudir un restaurante y no saber qué hacer.

Te compartimos algunos consejos para que evites ciertos errores y tu experiencia sea más agradable:

No intentes aparentar que eres un experto. Lo recomendable es expresarte con sinceridad ante el mesero o sommelier, ellos son las personas de experiencia que están allí para ayudarte y sabrán recomendar un vino que tenga un buen maridaje (haga armonía) con tus alimentos y explicarán los sabores de la bebida para puedas decidir entre las opciones.

Te puede interesar: Los consejos para un maridaje perfecto y cómo “casar” chocolate y vino

No aceptes una bebida que no querías solo por sentirte comprometido. Los sommeliers pueden guiarte, explica lo que buscas, escucha recomendaciones, pero no te sientas presionado. Si no estás interesado en algo, hazlo saber y no lo tomes.

No compres la segunda botella más barata de la carta. Si tu presupuesto es limitado, pide el vino de la casa o el que cueste menos. En ocasiones no se quiere parecer tacaño o “codo” comprando la botella más barata y se tiende a elegir el segundo vino más económico en la carta. Muchos restaurantes saben de esta lógica y colocan bebidas muy baratas y de no tan buena calidad en ese lugar.

Si pedirás varios vinos, comienza por los más sencillos (normalmente blancos secos, rosados o tintos jóvenes), antes de pasar a tintos de crianza.

Solicita te cambien de copa entre vinos.

Si quieres tu vino más frío, puedes pedir una cubitera con hielo para enfriarlo, incluso si se trata de un tinto.

No pidas otra botella, hasta notar que es necesario. Considera que de una botella salen 5 o 6 copas.

Por último, no te preocupes tanto por un buen casamiento (maridaje), disfruta los sabores que te gustan en el vino, la comida y de pasar un momento agradable.

Te puede interesar: ¿Cuáles son las diferencias entre el tequila y el mezcal?