Trump celebra ganar el “injusto” proceso de ‘impeachment’ y critica a demócratas por Rusia: “Todo es pura mierda”

El presidente afirma que ha pasado por el "Infierno" por razones injustas

El presidente Donald Trump celebró que fue absuelto por los republicanos en el Senado en su juicio político, proceso que calificó como una “situación muy injusta” y una “cacería de brujas”.

Agradeció a sus invitados, algunos de sus “muy buenos amigos”, por apoyarlo en este proceso. Antes de su entrada, el equipo legal que defendió al mandatario ingresó a la sala y fue recibido con aplausos.

“Todos hemos pasado por muchas cosas juntos y probablemente merecemos esa mano para todos, porque ha sido una situación muy injusta”, dijo en medio de aplausos. “Tuvimos la cacería de brujas. Comenzó desde el día en que bajamos por el ascensor, yo y nuestra futura Primera Dama, que está con nosotros en este momento”.

Hizo referencia a las afirmaciones de que Rusia intervino en el proceso electoral. “Todo es pura mierda”, expresó, desatando risas y aplausos.

Destacó su triunfo en un proceso que “simplemente no funcionó” para sus opositores, sin mencionar a los demócratas.

“Pasamos por el Infierno, injustamente, no hicimos nada malo. No hice nada malo. He hecho cosas malas en mi vida, lo admito. No a propósito, pero he hecho las cosas mal”, indicó.

Luego desató un gran apluso cuando levantó una copia de The Washington Post –medio al que ha criticado en varias ocasiones–, donde esta ocasión lo beneficia: “Trump absuelto”. Bromeó que iba a llevar el periódico a casa y a enmarcarlo.

“Hemos estado pasando por esto ahora por más de tres años… Esto nunca debería suceder nunca a otro presidente, nunca. No sé si otros presidentes hubieran podido enfrentarlo”, expresó.

El mandatario fue absuelto este miércoles por los dos artículos que lo acusaban de abuso de poder y obstrucción al Congreso en las investigaciones sobre un presunto condicionamiento de fondos federales a Ucrania, a cambio de investigar al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter.