¡Ídolo! Karim Benzema juega a dominar el balón con un niño sin piernas

El delantero del Real Madrid compartió su tiempo con un niño con discapacidad

No cabe duda que para muchos las discapacidades no son un obstáculo para seguir su pasión, tal es el caso del niño Ali Turganbekov, quien a pesar de no tener piernas sabe dominar el balón con sus otras extremidades y ayer cumplió el sueño de conocer a uno de sus ídolos: Karim Benzema, el delantero del Real Madrid.

El niño llegó a las instalaciones del club blanco y conoció a varios de los jugadores, pero fue Karim Benzema quien subió a sus redes el video del tiempo que compartió con Ali.

En él se aprecia cómo el niño, que dejó su silla de ruedas a un lado, le sigue el ritmo al francés en las ‘dominadas’, usando sus brazos, pecho y cabeza. Para acompañar el video, el futbolista escribió “La Cefor” una palabra del argot francés que significa “La Fuerza”, seguido del hashtag #elhamdulillah, una expresión árabe que significa “Alabado sea Dios”.

Un gesto amable del atacante francés, luego de su pobre desempeño en el partido de ayer, en el que su equipo fue eliminado de la Copa del Rey a manos de la Real Sociedad.