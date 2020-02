Alexa Dellanos es víctima de un terrible rechazo en el Instagram de Suelta La Sopa

En esta ocasión Alicia Machado se ha mantenido al margen, pero aún así la hija de Myrka Dellanos recibe fuertes ofensas por su último destape

Alexa Dellanos recibe mucho amor en su cuenta de Instagram, pero cuando otros sitios de entretenimiento retoman sus publicaciones la hija de Myrka Dellanos es víctima de un terrible rechazo.

Suelta La Sopa compartió el último post de la sexy rubia. Con un bikini blanco y posando de frente a la cámara la joven modelo presume sus curvas. Pero los fans del programa en la red social no han tenido reparos en atacar lo que consideran una falsa belleza. Incluso se han atrevido a cuestionar su inteligencia y ha describirla como la doble de Sabrina Sabrok.

Otros la comparan con la compra de un carro, que al final terminas modificando porque no te gusta del todo como se ve al natural.

Aquí les compartimos algunos de los terribles ataques que ha recibido por posar con un pequeño bikini blanco.

Exagerada y la inteligencia para cuando

Parece la doble de sabrina

🙄🙄🙄 Y luego salen pidiendo respeto.🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️ Esta niña me recuerda a mi esposo, compra un carro y empieza a modificar todo, que porque no le gusta como se ve. 🤷🏽‍♀️

nimodo tendencia operarte y decir no me hice nada jajajaja alrato le cae luismiguel

Oye nena mejor te hubieras operado el cerebro primero

😱😱🥵😱 uyy no! Lo siento pero esto de bello no tiene nada demasiado extravagante, que necesidad? Mmm 👎

I’m a Barbie girl in a Barbie world made of plastic !!!!!

Puro silicona

Full operación 🥴

Parece irreal

Muy operada

QUE ES ESO!! 😨😂😂

Esta es la fotografía del escándalo.

Pese a los insultos el bikini le sienta de maravilla, tanto por su color de piel, como por el tamaño de sus curvas. Cabe señalar también que en esta ocasión Alicia Machado se ha mantenido al margen. Y es que el último gran escándalo del a joven modelo trascendió luego del brutal comentario que realizara la venezolana en otro post de Suelta La Sopa por un bikini similar, pero en tono nude.

En esa ocasión Machado comentó el post diciendo: “Pobre muchacha en lo que pise los 40’s no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá , ojalá lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que poco se ha ido descubriendo, la manera en la que belleza se esta desfigurando me da miedo . Que Dios la bendiga”.