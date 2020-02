Así reaccionó Lety Calderón al preguntarle por Juan Collado y las declaraciones de Yadhira Carrillo

La actriz pidió respeto por uno de sus hijos que se encontraba presente

Luego de que Yadhira Carrillo negara que su relación con Juan Collado inició cuando él todavía estaba casado con Leticia Calderón, es esta última quien reacciona a los cuestionamientos de los medios de comunicación.

En su más reciente encuentro con la prensa, durante la alfombra roja del musical ‘Hoy no me puedo levantar’, la actriz fue cuestionada sobre los inicios de su relación con la actual pareja de Yadhira Carrillo, sin embargo, se negó a responder debido a la presencia de uno de sus hijos.

“Ellos no tienen nada qué ver porque yo soy la actriz, la que tiene que estar en las cámaras, siempre les contesto, pero cuando no están ellos, de verdad les agradezco muchísimo el respeto, no es fácil lidiar con ciertas cosas, la adolescencia, las situaciones que están pasando y a ellos no les gusta”, aclaró.

Pidiendo respeto por la presencia del menor, la estrella de las telenovelas decidió terminar la entrevista: “Están en su derecho de no querer, me mata si subo una foto, y están en su derecho y yo tengo que respetar eso y gracias por respetarlo ustedes también”, finalizó.