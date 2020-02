“No es lo que esperaba”: el sueño del ‘Chucky’ es la pesadilla del ‘Guti’ en el PSV Eindhoven

El mexicano no se ha ganado la confianza de su técnico y su presencia en la cancha es irregular

No todas las historias son buenas historias de los mexicanos en las ligas europeas, Erick Gutiérrez, otra de las grandes promesas que el Pachuca envió al fútbol holandés, no se ha adaptado del todo y asegura que su aventura en el viejo continente, no es lo que esperaba.

¡APÓYENOS AL FUTBOLISTA MEXICANO!🇲🇽 Erick Gutierrez en entrevista con @tudnusa , "Tienen derecho a opinar, pero muchas veces no saben en realidad lo que está pasando. Pueden opinar que no juega y se pueden imaginar muchas cosas, pero no saben lo que estás viviendo en el día a pic.twitter.com/Ny3OOQf1CZ — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) February 6, 2020

“Mi llegada ha sido muy complicada, pero sigo luchando, trabajando, no ha sido lo que esperé, ya voy a cumplir dos años acá y sigo intentando ganarme un lugar, se que ahora el equipo no vive un buen momento“, dijo el mexicano en entrevista co TUDN.

El ‘Guti’ no ha recibido la confianza de su director técnico está consciente que el camino que le queda, seguramente será cuesta arriba:

“Con lo que he jugado en México creo que pueden ayudar, pero la confianza que te da el director técnico también tiene que ver mucho y yo no corrí con tanta suerte, llegué a un equipo donde ya estaba avanzado el torneo, estuve a punto de salir, pero decidí quedarme, se que puedo dar más, pero es dificil el no jugar, pues no puedes demostrar nada”